Không để mọi chuyện đi xa, Vương Tuấn Khải đích thân lên tiếng nói rõ về mối quan hệ tình cảm với Dương Mịch

Bạn trai tin đồn kém 13 tuổi của Dương Mịch chính thức lên tiếng nói rõ về mối quan hệ của cả 2.

Theo thông tin từ một số trang báo uy tín xứ Trung, vào tối ngày hôm qua 2/2 mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước tin tức Vương Tuấn Khải và Dương Mịch sắp bị các đối tác gỡ quảng cáo. Nếu điều này là sự thật thì mọi chuyện sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cả 2 nghệ sĩ. Vương Tuấn Khải và Dương Mịch - Ảnh: Internet Trước việc tin đồn có dấu hiệu bị đẩy đi quá xa, công ty Vương Tuấn Khải lên tiếng phủ nhận. "Không có chuyện quảng cáo của Tuấn Khải bị yêu cầu gỡ bỏ. Chúng tôi và các thương hiệu vẫn đang làm việc bình thường. Hành vi bịa đặt, bôi đen nhân phẩm này là không thể chấp nhận được", phía nam thần tượng bức xúc.

Bên cạnh đó, Vương Tuấn Khải bác bỏ tin đồn anh có quan hệ tình cảm bất chính với một nữ nghệ sĩ trong showbiz. Người được nhắc đến là Dương Mịch, nhưng với những gì đã thông báo ở trên rõ ràng nam nghệ sĩ đã xác nhận bản thân không hề có chuyện tình cảm với mỹ nhân họ Dương và tất cả chỉ là câu chuyện được thêu dệt nên từ báo chí. Phía đại diện xác nhận nam ca sĩ không hề có mối quan hệ tình cảm với Dương Mịch - Ảnh: Internet Đại diện của Dương Mịch cũng lên tiếng cảnh báo khán giả tỉnh táo trước tin đồn cố ý dẫn dắt dư luận, sai sự thật về nữ diễn viên đang lan truyền trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 1986 khẳng định "không có chuyện quảng cáo của cô bị gỡ".

Thời gian qua, Dương Mịch và Vương Tuấn Khải vướng tin hẹn hò. Đầu năm nay, một đoạn ghi âm được cho là của quản lý Vương Tuấn Khải bị tiết lộ. Trong đó, người này nói không có vấn đề nếu nam ca sĩ sinh năm 1999 có quan hệ tình ái với Dương Mịch. Thậm chí một số bộ phận netizen còn tiết lộ câu chuyện nữ diễn viên thậm chí đã vào nhà riêng của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải thừa nhận Dương Mịch là nghệ sĩ anh yêu thích nhất - Ảnh: Internet Trên sóng truyền hình, Vương Tuấn Khải cũng từng khẳng định Dương Mịch là minh tinh anh yêu thích nhất. Họ nhiều lần hợp tác trong các dự án. Dương Mịch là ngôi sao 8X hàng đầu Trung Quốc hiện nay. Người đẹp được biết đến với Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Tiểu thời đại, Tôi là nhân chứng, Tú Xuân Đao 2... Vương Tuấn Khải sinh năm 1999, ra mắt với vai trò là thành viên nhóm nhạc TFBoys cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, anh còn là một nghệ sĩ tài năng khi xuât sắc trong cả mảng đóng phim,...

Hậu ly hôn, Dương Mịch liên tục vướng phải thị phi không đáng có Mới đây nhất nữ diễn viên Dương Mịch bị chỉ trích có thái độ ngôi sao, coi thường đồng nghiệp.

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