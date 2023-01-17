Mới đây nhân viên công ty của Dương Mịch đã tiết lộ nữ diễn viên đã rời khỏi Gia Hành.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video được cho là của nhân viên dưới trướng Dương Mịch đang mở quà Tết mà các đối tác gửi đến. Có thể thấy trên bàn xuất hiện rất nhiều các hộp quà lớn bé đủ các nhãn hiệu.

Sau đó người này lấy ra một chiếc túi màu cam và nói rằng đây là túi quà Tết đầu tiên Dương Mịch nhận được sau khi rời Gia Hành. Đây cũng là bằng chứng xác thực cho việc mỹ nhân họ Dương đã thực sự rời khỏi công ty quản lý cũ.

Nhân viên của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Người hâm mộ còn tinh ý nhận ra trong hộp quà có sản phẩm mà Địch Lệ Nhiệt Ba (diễn viên của Gia Hành) đang làm gương mặt đại diện. Netizen cho rằng đây chính xác là hộp quà từ công ty cũ gửi tặng cho ngôi sao của mình.



Dương Mịch - Ảnh: Internet

Gia Hành vốn là công ty quản lí Dương Mịch khi mới vào nghề. Nữ diễn viên cũng có cổ phần trong công ty nhưng lại không nhận được nhiều đãi ngộ tốt. Sau khi nổi tiếng, nàng tiểu hoa luôn phải nâng đỡ các đàn em, thậm chí phải nhận những vai diễn mình không thích, luôn làm việc quá sức,...

Một năm trở lại đây, bắt đầu xuất hiện tin đồn Dương Mịch sẽ sớm rời khỏi Gia Hành. Tuy không có thông báo chính thức nhưng loạt bằng chứng mới đây đã khẳng định có lẽ nữ diễn viên đã dứt áo ra đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-thong-tin-xac-nhan-su-that-duong-mich-a-thuc-su-roi-khoi-gia-hanh-547462.html