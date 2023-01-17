Hé lộ thông tin xác nhận sự thật Dương Mịch đã thực sự rời khỏi Gia Hành

Sao quốc tế 17/01/2023 23:10

Mới đây nhân viên công ty của Dương Mịch đã tiết lộ nữ diễn viên đã rời khỏi Gia Hành.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video được cho là của nhân viên dưới trướng Dương Mịch đang mở quà Tết mà các đối tác gửi đến. Có thể thấy trên bàn xuất hiện rất nhiều các hộp quà lớn bé đủ các nhãn hiệu.

Sau đó người này lấy ra một chiếc túi màu cam và nói rằng đây là túi quà Tết đầu tiên Dương Mịch nhận được sau khi rời Gia Hành. Đây cũng là bằng chứng xác thực cho việc mỹ nhân họ Dương đã thực sự rời khỏi công ty quản lý cũ. 

Hé lộ thông tin xác nhận sự thật Dương Mịch đã thực sự rời khỏi Gia Hành - Ảnh 1
Nhân viên của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Người hâm mộ còn tinh ý nhận ra trong hộp quà có sản phẩm mà Địch Lệ Nhiệt Ba (diễn viên của Gia Hành) đang làm gương mặt đại diện. Netizen cho rằng đây chính xác là hộp quà từ công ty cũ gửi tặng cho ngôi sao của mình. 

Hé lộ thông tin xác nhận sự thật Dương Mịch đã thực sự rời khỏi Gia Hành - Ảnh 2
Hé lộ thông tin xác nhận sự thật Dương Mịch đã thực sự rời khỏi Gia Hành - Ảnh 3
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Gia Hành vốn là công ty quản lí Dương Mịch khi mới vào nghề. Nữ diễn viên cũng có cổ phần trong công ty nhưng lại không nhận được nhiều đãi ngộ tốt. Sau khi nổi tiếng, nàng tiểu hoa luôn phải nâng đỡ các đàn em, thậm chí phải nhận những vai diễn mình không thích, luôn làm việc quá sức,...

Một năm trở lại đây, bắt đầu xuất hiện tin đồn Dương Mịch sẽ sớm rời khỏi Gia Hành. Tuy không có thông báo chính thức nhưng loạt bằng chứng mới đây đã khẳng định có lẽ nữ diễn viên đã dứt áo ra đi. 

Liên tiếp gặp sóng gió thời điểm cuối năm 2022, Dương Mịch bất ngờ được netizen chỉ ra điểm yếu về nhan sắc

Liên tiếp gặp sóng gió thời điểm cuối năm 2022, Dương Mịch bất ngờ được netizen chỉ ra điểm yếu về nhan sắc

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng Dương Mịch lại gặp điểm yếu từ bộ tóc của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Dương Mịch rời Gia Hành sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp gặp sóng gió thời điểm cuối năm 2022, Dương Mịch bất ngờ được netizen chỉ ra điểm yếu về nhan sắc

Liên tiếp gặp sóng gió thời điểm cuối năm 2022, Dương Mịch bất ngờ được netizen chỉ ra điểm yếu về nhan sắc

Copy kiểu tóc xoăn giống Vương Nhất Bác, tình mới của Dương Mịch nhận lấy cái kết ê chề từ netizen

Copy kiểu tóc xoăn giống Vương Nhất Bác, tình mới của Dương Mịch nhận lấy cái kết ê chề từ netizen

Điểm mặt những ngôi sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo: Vương Nhất Bác vượt mặt Tiêu Chiến, Dương Mịch gây bất ngờ lớn

Điểm mặt những ngôi sao Cbiz được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo: Vương Nhất Bác vượt mặt Tiêu Chiến, Dương Mịch gây bất ngờ lớn

Đường tình duyên lẫn sự nghiệp liên tục gặp vận xui đeo bám, Dương Mịch khiến fan xót xa trước lời cầu ước đầu năm

Đường tình duyên lẫn sự nghiệp liên tục gặp vận xui đeo bám, Dương Mịch khiến fan xót xa trước lời cầu ước đầu năm

Đêm nhạc Giao thừa tại làng giải trí Hoa Ngữ: Dương Tử bị chỉ trích 'ra dẻ' hát nhép, Dương Mịch được phong danh xưng 'bà hoàng phá hit'

Đêm nhạc Giao thừa tại làng giải trí Hoa Ngữ: Dương Tử bị chỉ trích 'ra dẻ' hát nhép, Dương Mịch được phong danh xưng 'bà hoàng phá hit'

Giữa thông tin bị đòi nợ số tiền khủng, công ty Dương Mịch chính thức lên tiếng

Giữa thông tin bị đòi nợ số tiền khủng, công ty Dương Mịch chính thức lên tiếng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái