Liên tiếp gặp sóng gió thời điểm cuối năm 2022, Dương Mịch bất ngờ được netizen chỉ ra điểm yếu về nhan sắc

Sao quốc tế 15/01/2023 21:50

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng Dương Mịch lại gặp điểm yếu từ bộ tóc của mình.

Trong năm cũ 2022 vừa qua, Dương Mịch liên tiếp gặp nhiều rắc rối đến với bản thân. Có thể kể đến như các sản phẩm phim ảnh của cô đều bị netizen chê bai, ngay sau đó nữ diễn viên tiếp tục vương phải tin đồn quỵt nợ với số tiền khủng. 

Liên tiếp gặp sóng gió thời điểm cuối năm 2022, Dương Mịch bất ngờ được netizen chỉ ra điểm yếu về nhan sắc - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Bước sang năm mới 2023 khi mà mọi thứ còn chưa ổn thỏa, cô nàng tiếp tục nhận thêm một tin buồn khi nhan sắc của Dương Mịch bị khán giả chỉ ra một điểm yếu có thể khiến mỹ nhân này càng ngày càng kém thu hút trong thời gian vừa qua. 

Liên tiếp gặp sóng gió thời điểm cuối năm 2022, Dương Mịch bất ngờ được netizen chỉ ra điểm yếu về nhan sắc - Ảnh 2
Cô nàng liên tiếp gặp phải nhiều chuyện không vui trong thời gian vừa qua - Ảnh: Internet

Cụ thể trong dàn tiểu hoa sau 85, Dương Mịch là một trong những nhan sắc nổi bật nhất. Nữ diễn viên được khen ngợi vì sở hữu gương mặt nhỏ, sống mũi cao và đặc biệt là đôi mắt khá đẹp. Bằng chứng cho nhan sắc của cô nàng là việc cô luôn có mặt tại hầu hết các bảng danh sách bình chọn về các mỹ nhân đẹp nhất tại Cbiz. 

Xinh đẹp là vậy nhưng Dương Mịch lại có điểm yếu chí mạng là mái tóc. Tóc Dương Mịch không được dày, đường chân tóc khá cao. Điều này được nhiều người nhận ra khi cô nàng thường xuyên phải sử dụng nhiều biện pháp để giữ cho mái tóc của mình không bị gãy rụng. 

Liên tiếp gặp sóng gió thời điểm cuối năm 2022, Dương Mịch bất ngờ được netizen chỉ ra điểm yếu về nhan sắc - Ảnh 3

Chính vì đường chân tóc cao nên Dương Mịch thường xuyên để mái bay, khá hạn chế buộc hay búi tóc.

Chính bản thân nữ diễn viên cũng lên tiếng thừa nhận mình phải sử dụng thuốc mọc tóc để cải thiện tình trạng này. Để che đi nhược điểm này, Dương Mịch thường xuyên xuất hiện với mũ. Người hâm mộ còn nói đùa rằng nhờ tóc mỏng mà nàng tiểu hoa đã có bộ sưu tập mũ phong phú đủ thể loại. 

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