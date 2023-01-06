Đường tình duyên lẫn sự nghiệp liên tục gặp vận xui đeo bám, Dương Mịch khiến fan xót xa trước lời cầu ước đầu năm

Sao quốc tế 06/01/2023 16:50

Dương Mịch đang trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình.

Dương Mịch là cái tên hot trong Đêm nhạc hội cuối năm khi trình diễn bài hát kinh điển Ánh trăng nói hộ lòng tôi. Tại đây cô nàng được nhận xét xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp, cùng với phần trình diễn trên cả tuyệt vời. Có lẽ đã khá lâu rồi người ta mới được chứng kiến cô nàng nhận về nhiều lời khen đến vậy. 

Đường tình duyên lẫn sự nghiệp liên tục gặp vận xui đeo bám, Dương Mịch khiến fan xót xa trước lời cầu ước đầu năm - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về ước nguyện đầu năm mới, Dương Mịch không ngần ngại trả lời: “Hy vọng 2023 sẽ đối xử nhẹ nhàng với tôi hơn”. Câu nói này khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. 

Tuy không đề cập trực tiếp nhưng có thể thấy năm 2022 Dương Mịch gặp hạn cả về sự nghiệp lẫn tình duyên. Nữ diễn viên chia tay với bạn trai kém tuổi Ngụy Đại Huân. Chưa hết trong con đường diễn xuất của mình, mỹ nhân này cũng gặp không ít rắc rối từ trên trời rơi xuống. 

Đường tình duyên lẫn sự nghiệp liên tục gặp vận xui đeo bám, Dương Mịch khiến fan xót xa trước lời cầu ước đầu năm - Ảnh 2
Cô nàng gặp nhiều vận đen trong năm 2022 - Ảnh: Internet

Bộ phim duy nhất lên sóng là Định Luật Tình Yêu 80/20 nhận về nhiều phản hồi không mấy tích cực. Đa số đều cho rằng Dương Mịch đã già để đóng phim ngôn tình lãng mạn, đứng cạnh Hứa Khải nhìn giống mẹ con hơn là tình nhân. Thậm chí khả năng diễn xuất của cô nàng cũng bị đặt dấu hỏi lớn khi có nhiều phân cảnh netizen cho rằng Dương Mịch diễn không tròn vai mà còn đơ cứng không tự nhiên. 

Tưởng chừng như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng khoảng thời gian cuối năm, cô nàng còn bị tố nợ khoản tiền khổng lồ. Tựu chung lại, netizen cũng như Dương Mịch đang mong đợi bước sang năm mới mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi hơn. 

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