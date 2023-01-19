Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch khiến fan phát rồ với hậu trường đẳng cấp: 'Đúng là dự án dành cho sao hạng A có khác'

Sao quốc tế 19/01/2023 20:40

Để có thể cho ra mắt sản phẩm Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch - Cung Tuấn một cách hoành tráng nhất, nhóm ekip sản xuất đã tạo ra phim trường ảo rộng lớn.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là dự án đánh dấu lần đầu hợp tác của Dương Mịch và Cung Tuấn, 2 ngôi sao đang được chú ý ở làng phim Hoa ngữ. Sau khi chính thức đóng máy vào tháng 11/2022, mới đây nhất nhóm ekip sản xuất đã cho ra mắt đoạn video hậu trường lên MXH với mục đích cho khán giả phần nào hiểu rõ hơn về quy trình làm phim cũng như công đoạn làm việc cực kỳ chuyên nghiệp của cả một tập thể ekip để cho ra mắt một sản phẩm tốt nhất. 

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch khiến fan phát rồ với hậu trường đẳng cấp: 'Đúng là dự án dành cho sao hạng A có khác' - Ảnh 1
Dương Mịch tại hậu trường - Ảnh: Internet

Điều này khiến không ít cư dân mạng trầm trồ rằng chỉ có sao hạng A như Dương Mịch mới đủ sức lôi kéo nhà đầu tư bỏ số tiền lớn làm điều này. Vì khâu sản xuất quá cầu kỳ, hoành tráng nên các từ khóa liên quan đến Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương mới xuất hiện liên tục trên Weibo.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch - Cung Tuấn đóng chính có một số lượng lớn đại cảnh là tưởng tượng, nhờ áp dụng công nghệ sản xuất ảo mà phần sản xuất hậu kỳ có thể làm trước, điều này nhằm tiết kiệm thời gian cũng như chi phí để tránh phim không bị rơi vào trường hợp lỗ nặng nếu như không may dự án không đạt được kết quả như mong muốn. 

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch khiến fan phát rồ với hậu trường đẳng cấp: 'Đúng là dự án dành cho sao hạng A có khác' - Ảnh 2
Cung Tuấn và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Trường quay của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương được di chuyển từ Đại Xưởng - Hà Bắc đến Hoành Điếm, quãng đường lên đến 1.400km. Về phim trường ảo, ekip sản xuất cũng tiết lộ thông tin là khu vực này có diện tích lên đến 2.400 m2. Để tạo ra được phim trường ảo rộng 2.400 m2, rất nhiều nhân viên đã làm việc cật lực để tháo rời 3.000 thiết bị, đưa một số tủ đèn LED từ Thượng Hải đến để làm thiết bị dự phòng. Ngoài ra, các chi tiết nhỏ như độ phẳng, độ cong của màn hình hay độ vuông góc của khu vực mặt đất đều được tính toán kỹ để đảm bảo không có trục trặc khi diễn viên tiến vào phim trường ảo làm việc.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch khiến fan phát rồ với hậu trường đẳng cấp: 'Đúng là dự án dành cho sao hạng A có khác' - Ảnh 3
Bộ phim được đầu tư với kinh phí cực khủng - Ảnh: Internet

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên xoay quanh mối lương duyên giữa Đồ Sơn Hồng Hồng – gia chủ Hồ tộc núi Đồ Sơn và cũng là hồ yêu mạnh nhất yêu tộc và chàng đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Cùng với chuyện tình gian truân của cả hai là hành trình kết lương duyên cho khắp thiên hạ – sứ mệnh của Hồ tộc Đồ Sơn.

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Từ khóa:   Dương Mịch Cung Tuấn Hồ yêu Tiểu Hồng Nương sao Châu Á sao Hoa ngữ

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