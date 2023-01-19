Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch khiến fan phát rồ với hậu trường đẳng cấp: 'Đúng là dự án dành cho sao hạng A có khác'

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là dự án đánh dấu lần đầu hợp tác của Dương Mịch và Cung Tuấn, 2 ngôi sao đang được chú ý ở làng phim Hoa ngữ. Sau khi chính thức đóng máy vào tháng 11/2022, mới đây nhất nhóm ekip sản xuất đã cho ra mắt đoạn video hậu trường lên MXH với mục đích cho khán giả phần nào hiểu rõ hơn về quy trình làm phim cũng như công đoạn làm việc cực kỳ chuyên nghiệp của cả một tập thể ekip để cho ra mắt một sản phẩm tốt nhất.

Dương Mịch tại hậu trường - Ảnh: Internet

Điều này khiến không ít cư dân mạng trầm trồ rằng chỉ có sao hạng A như Dương Mịch mới đủ sức lôi kéo nhà đầu tư bỏ số tiền lớn làm điều này. Vì khâu sản xuất quá cầu kỳ, hoành tráng nên các từ khóa liên quan đến Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương mới xuất hiện liên tục trên Weibo.