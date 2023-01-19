Tình mới của Lưu Khải Uy bất ngờ đụng hàng với Dương Mịch, netizen phát sốt với vóc dáng chuẩn người mẫu

Sao quốc tế 19/01/2023 20:10

Thông tin bạn gái mới của Lưu Khải Uy bất ngờ đụng hàng với Dương Mịch khiến netizen cảm thấy vô cùng thú vị.

Dương Mịch - Lưu Khải Uy từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất của Cbiz. Cả hai kết hôn năm 2014 dưới sự chúc phúc của người hâm mộ và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cả 2 chỉ có quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau trước khi nói lời tạm biệt vào tháng 12/2018 và càng tệ hơn khi câu chuyện ly hôn của cặp đôi vàng ngày nào lại vướng phải những lùm xùm không đáng có. 

Tình mới của Lưu Khải Uy bất ngờ đụng hàng với Dương Mịch, netizen phát sốt với vóc dáng chuẩn người mẫu - Ảnh 1
Lưu Khải Uy và Dương Mịch thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

 

Kể từ sau ly hôn, chuyện tình cảm của cả 2 cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Trong khi Dương Mịch vẫn đang lận đận trong việc tìm kiếm một nửa còn lại của mình khi đã có thời điểm cô hẹn hò với trai trẻ Ngụy Đại Huân nhưng không có kết quả. Còn Lưu Khải Uy cũng có tình mới là nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Thậm chí nữ diễn viên này được cho là đã mang thai 2 tháng và được Lưu Khải Uy dẫn về Hồng Kông tịnh dưỡng đợi ngày lâm bồn.

 

Tình mới của Lưu Khải Uy bất ngờ đụng hàng với Dương Mịch, netizen phát sốt với vóc dáng chuẩn người mẫu - Ảnh 2
Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây Lý Hiểu Phong đã xuất hiện trở lại trên mạng xã hội sau 1 tháng với thân hình thon gọn đập tan tin đồn mang thai. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn mặc chiếc áo đụng hàng với Dương Mịch. 

Tình mới của Lưu Khải Uy bất ngờ đụng hàng với Dương Mịch, netizen phát sốt với vóc dáng chuẩn người mẫu - Ảnh 3
 

Được biết đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên này cố tình “cọ nhiệt” với vợ cũ Lưu Khải Uy. Trước đây cô nàng không ngần ngại đăng video miêu tả chi tiết quá trình chồng cũ Dương Mịch theo đuổi mình, đỉnh điểm nhất chính là việc cô nhận đóng vai phụ với Dương Mịch. 

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Lý Hiểu Phong sao Châu Á sao Hoa ngữ

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