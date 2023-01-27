Trước khi trở thành tượng đài nhan sắc như thời điểm hiện tại, netizen sốc nặng trước hình ảnh của Dương Mịch thời điểm mới vào nghề

Sao quốc tế 27/01/2023 18:58

Netizen khá sốc trước nhan sắc thời điểm mới vào nghề của Dương Mịch.

Dương Mịch thuộc lứa tiểu hoa sau 85 đình đám của Cbiz. Xét về cả ngoại hình lẫn sự nghiệp, nữ diễn viên không hề thua kém các đồng nghiệp cùng thời như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi,...Không chỉ vậy cô nàng luôn nằm trong top những ngôi sao có vẻ đẹp được yêu thích nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. 

Trước khi trở thành tượng đài nhan sắc như thời điểm hiện tại, netizen sốc nặng trước hình ảnh của Dương Mịch thời điểm mới vào nghề - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây loạt ảnh thuở mới vào nghề của Dương Mịch khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ. 

Có thể thấy khi đó Dương Mịch có thân hình khá đầy đặn. Mái tóc ngắn không có mái khiến nữ diễn viên lộ trọn khuyết điểm đường chân tóc cao. Chưa kể phong cách của cô rõ ràng trông cực kỳ quê mùa nếu so với thời điểm hiện tại. 

Trước khi trở thành tượng đài nhan sắc như thời điểm hiện tại, netizen sốc nặng trước hình ảnh của Dương Mịch thời điểm mới vào nghề - Ảnh 2
Nhan sắc mới vào nghề của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Bên cạnh những lời chê bai thì không ít người hâm mộ đồng cảm với Dương Mịch. Quả thực phong cách đại chúng hồi đó không được đẹp như bây giờ. Ngoài ra một số người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô nàng để có được sự nghiệp lẫn nhan sắc xinh đẹp như thời điểm hiện tại.

Trước khi trở thành tượng đài nhan sắc như thời điểm hiện tại, netizen sốc nặng trước hình ảnh của Dương Mịch thời điểm mới vào nghề - Ảnh 3

Trong giai đoạn vừa qua, bản thân cô cũng không có được thành công như kỳ vọng khi ly hôn với chồng cũ, Dương Mịch có vướng nghi vấn yêu trai trẻ Ngụy Đại Huân nhưng cũng nhanh chóng chia tay. Về sự nghiệp, nữ diễn viên được cho là đã rời khỏi công ty quản lý Gia Hành do bất đồng về cách làm việc. 

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