Hậu ly hôn, Dương Mịch liên tục vướng phải thị phi không đáng có

Sao quốc tế 29/01/2023 15:00

Mới đây nhất nữ diễn viên Dương Mịch bị chỉ trích có thái độ ngôi sao, coi thường đồng nghiệp.

Theo một số trang báo uy tín xứ Trung đăng tải thông tin trong những ngày qua Dương Mịch rơi vào cuộc tranh cãi về thái độ với đồng nghiệp. Khi tham gia một buổi livestream, Dương Mịch bị cho là không hợp tác và thường xuyên ngắt lời MC.

Hậu ly hôn, Dương Mịch liên tục vướng phải thị phi không đáng có - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Sự việc càng nóng hơn khi Dương Mịch nhấn thích bài chia sẻ của cô từ cách đây 12 năm với nội dung: "Có những chuyện, bạn không thể đòi hỏi mọi người đều hiểu, bởi vì không phải tất cả đều là người". Nữ diễn viên bị chỉ trích với phát ngôn này.

Ngoài ra, Dương Mịch cũng bị nhắc lại hành động kém duyên khi đập máy quay của phóng viên. Khi phóng viên tỏ thái độ hòa giải, nói anh không sợ hãi trước hành động bất ngờ của cô, Dương Mịch hỏi lại: "Anh không sợ hãi cơ à?".

Hậu ly hôn, Dương Mịch liên tục vướng phải thị phi không đáng có - Ảnh 2
Ngôi sao họ Dương đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Theo QQ, những tranh cãi về thái độ ngôi sao của Dương Mịch gây chú ý khi một số khán giả "đào" lại cách nữ diễn viên Tam sinh tam thế phân biệt đối xử giữa các đồng nghiệp trong đám cưới vào năm 2014.

Cụ thể, Dương Mịch là người chuẩn bị bánh kẹo để đáp lễ khách mời. Cô đã chia ra hai phần - những ai thân thiết, có địa vị cao nhận được socola thượng hạng, những người khác nhận socola của hãng rẻ tiền hơn, một số người chỉ nhận được kẹo sữa. Chính những hành động kể trên đang làm hình ảnh của cô nàng trong mắt người dân xứ Trung không còn đẹp đẽ như xưa và có phần bị ảnh hưởng nặng nề. 

Trước đó năm 2022 là một năm không thành công với Dương Mịch. Nữ diễn viên gây thất vọng trong hai phim mới nhất, cô gặp khó khăn trong cách thể hiện nhân vật. Chưa kể, cô nàng còn bị coi là đã không còn khả năng diễn xuất khi các vai của cô đều không tròn vai mà còn gây thất vọng lớn. 

 

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