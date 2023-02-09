Netizen phát sốt trước thông tin Đường Yên sắp tái xuất Cbiz, đã vậy còn đối đầu với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch

Sao quốc tế 09/02/2023 23:00

Thông tin Đường Yên tái xuất nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng Trung Quốc.

Kể từ sau khi kết hôn cùng La Tấn và sinh con, Đường Yên rất ít khi lộ diện. Đã lâu lắm rồi công chúng chưa thấy cô nàng nhận vai nữ chính trong dự án phim mới. Điều này khiến fan vô cùng lo lắng bởi với một ngôi sao việc bị flop là điều vô cùng đáng lo ngại. 

Netizen phát sốt trước thông tin Đường Yên sắp tái xuất Cbiz, đã vậy còn đối đầu với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh 1
Đường Yên - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Đường Yên sắp nghiêm túc quay lại với việc đóng phim. Cụ thể, có blogger đăng bài cho biết dự án phim Thiên Hạ Vô Song đang chuẩn bị khởi quay. Đáng chú ý người đóng cặp cùng cô nàng chính là Trương Lăng Hách

Netizen phát sốt trước thông tin Đường Yên sắp tái xuất Cbiz, đã vậy còn đối đầu với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh 2
Trương Lăng Hách - Ảnh: Internet

Hiện tại, dân tình đầu mong phía Đường Yên nhận lời đóng vai chính trong dự án Thiên Hạ Vô Song. Cả Đường Yên và Trương Lăng Hách đều có ngoại hình đẹp, chính vì vậy nếu đóng chung netizen tin rằng phim sẽ thành công qua đó giúp mỹ nhân họ Đường đánh dấu màn trở lại của mình trước các đồng nghiệp. 

Netizen phát sốt trước thông tin Đường Yên sắp tái xuất Cbiz, đã vậy còn đối đầu với Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh 3

Theo đó, ở thời điểm hiện tại dàn mỹ nhân lứa 85 hầu hết đều có trong tay một dự án cổ trang chờ lên sóng. Nếu Dương Mịch có Hồ Yêu Tiểu Hồng NươngTriệu Lệ Dĩnh có Dữ Phượng Hành, Lưu Thi Thi có Nhất Niệm Quan Sơn thì Angelababy cũng có Trần Duyên và mới đây là Tương Tư Lệnh. Như vậy, để không bị thụt lại quá sâu, Đường Yên cần một dự án phim để chuẩn bị đối đầu với các cô bạn cùng lứa.

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Từ khóa:   Đường Yên Trương Lăng Hách Triệu Lệ Dĩnh sao Châu Á sao Hoa ngữ

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