Triệu Lệ Dĩnh gây bão với hành động công khai tình cảm dành cho một ngôi sao Hoa ngữ

Sao quốc tế 01/02/2023 16:28

Được đích thân Triệu Lệ Dĩnh công khai tình cảm hẳn đây là một nhân vật vô cùng đặc biệt.

Triệu Lệ Dĩnh là diễn viên hàng đầu lứa tiểu Hoa 85 của Cbiz. Trong năm qua, cô đã gây sốt khi ra mắt 2 bộ phim truyền hình là Dã Man Sinh Trưởng và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia,...Không chỉ là hình mẫu để thế hệ trẻ noi theo cô còn được coi là nữ diễn viên có nhân cách tốt bụng và hiếm gặp trong Cbiz. Mới đây, cô nàng tiếp tục ghi điểm trong mắt fan xứ Trung khi thổ lộ tình cảm dành cho một người. 

Triệu Lệ Dĩnh gây bão với hành động công khai tình cảm dành cho một ngôi sao Hoa ngữ - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Cụ thể, vốn là một người bận rộn trong nhiều lịch trình nhưng cá nhân mỹ nhân họ Triệu vẫn dành nhưng sự quan tâm đến các đồng nghiệp đã từng hợp tác với mình. Bằng chứng là vào ngày 29/1 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã thể hiện tình cảm với Đường Nghệ Hân bằng việc công khai quảng bá cho phim truyền hình mới của bạn. 

Triệu Lệ Dĩnh gây bão với hành động công khai tình cảm dành cho một ngôi sao Hoa ngữ - Ảnh 2
Bài đăng của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Sắp tới đây, Đường Nghệ Hân có một dự án phim mới là Đây Là Lần Đầu Tiên Trong Cuộc Đời Này. Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh đã dành cho Đường Nghệ Hân một bài đăng riêng trên Weibo cá nhân, quảng bá phim mới cho cô.

Hành động của Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự chú ý lớn của cư dân mạng. Theo đó, khán giả dành “cơn mưa” lời khen cho sự tốt bụng của Triệu Lệ Dĩnh, dù là minh tinh hàng đầu vẫn không quên PR phim giúp bạn. Bởi với việc là một người có tiếng nói khá lớn trong làng điện ảnh việc PR của cô rõ ràng sẽ giúp ích rất nhiều cho Đường Nghệ Hân.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Đường Nghệ Hân sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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