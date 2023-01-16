Lâm Canh Tân bị cho là đã không còn xứng đáng để sánh đôi với Triệu Lệ Dĩnh, tất cả chỉ vì điều này?

Sao quốc tế 16/01/2023 16:03

Fan couple Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh không cần đẩy thuyền 2 diễn viên đến với nhau như trước chỉ vì điều này.

Lâm Canh TânTriệu Lệ Dĩnh là cặp đôi được “đẩy thuyền” nhiệt tình từ thời Sở Kiều Truyện đến nay. Sắp tới đây, cặp đôi sẽ tái hợp trong Dữ Phượng Hành - phim cổ trang chế tác lớn, được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương. 

Tuy nhiên, xét về thời điểm hiện tại netizen đều cho rằng nam chính Lâm Canh Tân đã không còn đủ tầm để sánh bước cùng Triệu Lệ Dĩnh. 

Lâm Canh Tân bị cho là đã không còn xứng đáng để sánh đôi với Triệu Lệ Dĩnh, tất cả chỉ vì điều này? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Theo đó, blogger xứ Trung cho biết địa vị của Lâm Canh Tân trong làng giải trí Hoa ngữ hiện tại không còn được như trước. Thậm chí giá cát sê cũng bị giảm sút đáng kể, điều này tới từ một phần nam diễn viên thường xuyên không giữ được cân nặng và thường đưa ra những quyết định sai xót trong sự nghiệp của mình. 

Được biết, những nhận định trên xuất phát từ ý kiến cá nhân của một số blogger xứ Trung, và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo đó, đa phần công chúng đồng ý với nhận định của blogger và cảm thấy tiếc thay Lâm Canh Tân khi tên tuổi anh không còn “nóng” như trước đây. 

Lâm Canh Tân bị cho là đã không còn xứng đáng để sánh đôi với Triệu Lệ Dĩnh, tất cả chỉ vì điều này? - Ảnh 2
Cặp đôi hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong năm 2023 - Ảnh: Internet

Hiện, khán giả vẫn đang bàn luận về phong độ hiện tại của Lâm Canh Tân. Có người nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh và đồng ý rằng phong độ Lâm Canh Tân đúng là ngày đang đi lùi, nếu so với bạn diễn trong Dữ Phượng Hành. Tuy nhiên, vẫn có người tin rằng chỉ cần thể hiện tốt trong Dữ Phượng Hành cùng Triệu lệ Dĩnh, tên tuổi của mỹ nam từng một thời làm mưa làm gió ngày nào tại Cbiz sẽ trở lại thêm một lần nữa. 

Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh. 

Nhan sắc của bạn gái mới Phùng Thiệu Phong khiến Triệu Lệ Dĩnh lép vế hoàn toàn

Nhan sắc của bạn gái mới Phùng Thiệu Phong khiến Triệu Lệ Dĩnh lép vế hoàn toàn

Hình ảnh về người yêu mới của Phùng Thiệu Phong đang được đông đảo người hâm mộ Cbiz quan tâm vào lúc này.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc của bạn gái mới Phùng Thiệu Phong khiến Triệu Lệ Dĩnh lép vế hoàn toàn

Nhan sắc của bạn gái mới Phùng Thiệu Phong khiến Triệu Lệ Dĩnh lép vế hoàn toàn

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp kết hợp với Tiêu Chiến trong dự án phim mới, netizen: 'Dương Tử nên lo lắng từ đây'

Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp kết hợp với Tiêu Chiến trong dự án phim mới, netizen: 'Dương Tử nên lo lắng từ đây'

Bất ngờ đăng ảnh selfie xinh đẹp trẻ trung như gái tuổi teen, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị netizen mỉa mai chỉ vì điều này?

Bất ngờ đăng ảnh selfie xinh đẹp trẻ trung như gái tuổi teen, Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị netizen mỉa mai chỉ vì điều này?

Đều là những mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhưng cách đối xử với trợ lý lại trái ngược nhau: Triệu Lộ Tư bị chỉ trích chảnh chọe, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi hết lời

Đều là những mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhưng cách đối xử với trợ lý lại trái ngược nhau: Triệu Lộ Tư bị chỉ trích chảnh chọe, Triệu Lệ Dĩnh được khen ngợi hết lời

Khoe tấm lưng trần hờ hững đầy quyến rũ, Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen phát xốt với nhan sắc xinh đẹp lung linh ở tuổi 35

Khoe tấm lưng trần hờ hững đầy quyến rũ, Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen phát xốt với nhan sắc xinh đẹp lung linh ở tuổi 35

Tứ đại mỹ nhân mới của Cbiz chính thức lộ diện: Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi khi thế chỗ Phạm Băng Băng

Tứ đại mỹ nhân mới của Cbiz chính thức lộ diện: Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi khi thế chỗ Phạm Băng Băng

TIN MỚI NHẤT

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 23 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 25 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân