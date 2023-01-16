Lâm Canh Tân bị cho là đã không còn xứng đáng để sánh đôi với Triệu Lệ Dĩnh, tất cả chỉ vì điều này?

Fan couple Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh không cần đẩy thuyền 2 diễn viên đến với nhau như trước chỉ vì điều này.

Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh là cặp đôi được “đẩy thuyền” nhiệt tình từ thời Sở Kiều Truyện đến nay. Sắp tới đây, cặp đôi sẽ tái hợp trong Dữ Phượng Hành - phim cổ trang chế tác lớn, được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương.

Tuy nhiên, xét về thời điểm hiện tại netizen đều cho rằng nam chính Lâm Canh Tân đã không còn đủ tầm để sánh bước cùng Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh: Internet

Theo đó, blogger xứ Trung cho biết địa vị của Lâm Canh Tân trong làng giải trí Hoa ngữ hiện tại không còn được như trước. Thậm chí giá cát sê cũng bị giảm sút đáng kể, điều này tới từ một phần nam diễn viên thường xuyên không giữ được cân nặng và thường đưa ra những quyết định sai xót trong sự nghiệp của mình.

Được biết, những nhận định trên xuất phát từ ý kiến cá nhân của một số blogger xứ Trung, và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo đó, đa phần công chúng đồng ý với nhận định của blogger và cảm thấy tiếc thay Lâm Canh Tân khi tên tuổi anh không còn “nóng” như trước đây.

Cặp đôi hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong năm 2023 - Ảnh: Internet

Hiện, khán giả vẫn đang bàn luận về phong độ hiện tại của Lâm Canh Tân. Có người nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh và đồng ý rằng phong độ Lâm Canh Tân đúng là ngày đang đi lùi, nếu so với bạn diễn trong Dữ Phượng Hành. Tuy nhiên, vẫn có người tin rằng chỉ cần thể hiện tốt trong Dữ Phượng Hành cùng Triệu lệ Dĩnh, tên tuổi của mỹ nam từng một thời làm mưa làm gió ngày nào tại Cbiz sẽ trở lại thêm một lần nữa.

Dữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh). Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-canh-tan-bi-cho-la-a-khong-con-xung-ang-e-sanh-oi-voi-trieu-le-dinh-tat-ca-chi-vi-ieu-nay-547070.html