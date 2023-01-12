Nhan sắc của bạn gái mới Phùng Thiệu Phong khiến Triệu Lệ Dĩnh lép vế hoàn toàn

Hình ảnh về người yêu mới của Phùng Thiệu Phong đang được đông đảo người hâm mộ Cbiz quan tâm vào lúc này.

Chước Chước Phong Lưu là một trong những bộ phim truyền hình Hoa ngữ được bàn luận nhiều hiện nay. Phim đánh dấu lần “nên duyên” đầu tiên giữa Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm, với sự góp mặt của 2 diễn viên kỳ cựu netizen kỳ vọng dự án lần này sẽ mang tới những trải nghiệm thú vị và hấp dẫn. Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm - Ảnh: Internet Đặc biệt trong những hình ảnh mới đây người hâm mộ lại thêm một lần nữa dành những sự chú ý vào cặp đôi chính, cụ thể sau nhiều tháng trời quay phim cuối cùng dự án Chước Chước Phong Lưu đã chính thức hoàn tất việc ghi hình. Buổi lễ đóng máy của phim vừa được tổ chức, thu hút sự tham gia của dàn diễn viên trong phim, bao gồm Cảnh Điềm. Phùng Thiệu Phong.

Cặp đôi tỏ ra khá thân thiết tại phim trường - Ảnh: Internet Xuất hiện tại tiệc đóng máy, Cảnh Điềm gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, đúng chuẩn danh xưng “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh”. Trong bức ảnh chụp kỷ niệm, vẻ đẹp của cô dường như là điểm sáng khiến tất cả mọi người phải chú ý vào. Đặc biệt, ở những bức ảnh lễ đóng máy được lan truyền, Cảnh Điềm và chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh còn được khen đẹp đôi. Theo đó, nhiều người nhận thấy Phùng Thiệu Phong trông trẻ trung hơn nhiều so với những bức ảnh hậu trường phim được leak ra trước đó. Một số người còn cho rằng nhan sắc của cô nàng thậm chí còn lấn át cả Triệu Lệ Dĩnh - vợ cũ của Phùng Thiệu Phong.

Phân đoạn tình cảm của cặp đôi khiến netizen phấn khích - Ảnh: Internet Chước Chước Phong Lưu là một bộ phim xoay quanh nữ chính Mộ Chước Hoa (do Cảnh Điềm đóng) là một người luôn hết lòng vì sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian vào tình cảm yêu đương. Vì từ nhỏ nàng đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng cuộc đời coi như chấm dứt, chỉ có một cách duy nhất để tránh khỏi vận mệnh ấy, đó là chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, thăng quan tiến chức, không yêu đương lập gia đình. Vậy mà sau khi thành công trở thành một nữ quan, nàng lại rơi vào lưới tình với chàng tướng quân Lưu Diễn (do Phùng Thiệu Phong đóng). Chước Hoa sẽ nghe theo tiếng gọi con tim, hay sẽ quyết một lòng từ bỏ tình cảm vì công danh sự nghiệp?

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