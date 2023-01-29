Netizen phát sốt trước tạo hình váy cưới của Triệu Lệ Dĩnh, trả lời cho câu hỏi có hợp tác với Phùng Thiệu Phong?

Sao quốc tế 29/01/2023 16:05

Tạo hình mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh khiến netizen xứ Trung phấn khích vì quá xinh đẹp.

Sau khi hợp tác trong Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc và Minh Lan TruyệnTriệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức “phim giả tình thật”. Tưởng chừng như cặp đôi sẽ trở thành một trong những cặp vợ chồng quốc dân của xứ Trung thì bất ngờ cả 2 tuyên bố ly hôn chỉ không lâu sau đó. 

Netizen phát sốt trước tạo hình váy cưới của Triệu Lệ Dĩnh, trả lời cho câu hỏi có hợp tác với Phùng Thiệu Phong? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Gần đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sắp tái hợp sau 2 năm ly hôn. Nguồn tin này cũng tiết lộ thêm rằng cặp đôi đã tìm ra điểm chung và muốn cùng chăm sóc con nên quyết định “nối lại tình xưa”. 

Theo đó mới đây, cư dân mạng đã truyền tay nhau một số hình ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh. Trong ảnh, nàng tiểu hoa mặc trang phục đỏ rực rỡ kết hợp cùng chiếc mũ kết bằng hoa cũng lộng lẫy chẳng kém. Điều này nhanh chóng được fan hâm mộ cho rằng đây chính là trang phục cưới truyền thống đặc biệt nào đó mà cô nàng sẽ mặc trong ngày quay lại với Phùng Thiệu Phong. 

Netizen phát sốt trước tạo hình váy cưới của Triệu Lệ Dĩnh, trả lời cho câu hỏi có hợp tác với Phùng Thiệu Phong? - Ảnh 2
 
Netizen phát sốt trước tạo hình váy cưới của Triệu Lệ Dĩnh, trả lời cho câu hỏi có hợp tác với Phùng Thiệu Phong? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp xuất sắc trong trang phục  chụp cho tạp chính Thượng Thành Sĩ Khai Niên 2023 - Ảnh: Internet

Thế nhưng không lâu sau đó, rất nhiều fan của nữ chính Minh Lan Truyện đã lên tiếng đính chính. Theo đó, đây thực tế là một số hình ảnh hậu trường khi Triệu Lệ Dĩnh chụp cho tạp chính Thượng Thành Sĩ Khai Niên 2023. 

Kể từ sau khi ly hôn Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh hầu như chỉ quan tâm đến sự nghiệp. Trong năm 2022 vừa qua, nàng tiểu hoa 85 đã chứng minh thực lực của bản thân khi có cú chuyển hình thành công với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ.

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