Tứ hoa đán lưu lượng dàn lộ diện, fan thi nhau tranh cãi: Triệu Lệ Dĩnh góp mặt xứng đáng, Triệu Lộ Tư gây mâu thuẫn

Sao quốc tế 26/01/2023 22:00

Mới đây theo một số trang báo uy tín Trung Quốc đưa tin Triệu Lệ Dĩnh và ba mỹ nhân đình đám bất ngờ được dự đoán là tứ hoa đán lưu lượng năm 2023.

Cách đây không lâu, netizen đã có phen xôn xao sau khi một trang báo uy tín Trung Quốc đã đăng tải bài viết dự đoán tứ lưu lượng hoa đán của năm 2023 là Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, Triệu Lộ Tư. Ngay lập tức danh sách này đã khiến cho cộng động netizen xứ Trung xảy ra nhiều tranh cãi nảy lửa. 

Tứ hoa đán lưu lượng dàn lộ diện, fan thi nhau tranh cãi: Triệu Lệ Dĩnh góp mặt xứng đáng, Triệu Lộ Tư gây mâu thuẫn - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Trong danh sách này, gương mặt được khán giả ủng hộ nhất chắc hẳn phải là Triệu Lệ Dĩnh. Trong năm 2022, nữ diễn viên đã gặt hái đuọc rất nhiều thành công với những tác phẩm chuyển hình là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Chính vì vậy việc cô góp mặt trong danh sách này là điều không phải bàn cãi. 

Đối thủ lớn nhất của Triệu Lệ Dĩnh trong năm nay là Dương Mịch thì dường như lại đang yếu thế hơn rất nhiều. Trở lại với một bộ phim ngôn tình có nội dung cũ, mỹ nhân họ Dương không những bị chê bai yếu kém về khả năng diễn xuất đã vậy nhan sắc của cô cũng bị cho là xuống cấp trầm trọng. 

Tứ hoa đán lưu lượng dàn lộ diện, fan thi nhau tranh cãi: Triệu Lệ Dĩnh góp mặt xứng đáng, Triệu Lộ Tư gây mâu thuẫn - Ảnh 2
Dương Tử - Ảnh: Internet

Bị đánh giá thấp hơn hẳn chính là Dương Tử và Triệu Lộ Tư. Là hai diễn viên trẻ, Dương Tử và Triệu Lộ Tư luôn được ưu ái giao cho những vai diễn nổi bật, dễ tạo được điểm nhấn. Tuy nhiên, diễn xuất của cả hai vẫn tồn tại nhiều hạn chế lớn.

Tứ hoa đán lưu lượng dàn lộ diện, fan thi nhau tranh cãi: Triệu Lệ Dĩnh góp mặt xứng đáng, Triệu Lộ Tư gây mâu thuẫn - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Thậm chí một số netizen còn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba hay ngôi sao mới nổi Ngu Thư Hân cũng hoàn toàn đủ sức thay thế 2 ngôi sao trên. 

Hiện cuộc tranh cãi xoay quanh về vấn đề này vẫn diễn ra vô cùng nảy lửa. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Triệu Lộ Tư Dương Mịch sao Châu Á sao Hoa ngữ

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