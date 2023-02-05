Hậu tin đồn hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác chính thức lên tiếng tiết lộ sự thật

Tin đồn Vương Nhất Bác đang có mối quan hệ "mập mờ" với một nữ đỉnh hàng đầu Hoa ngữ, được cho là Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là tin tức nóng hổi nhất làng giải trí xứ Trung khi fan hâm mộ đều tỏ ra háo hức vì đây 2 trong số các diễn viên nổi tiếng nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại.

Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây nhất nhằm tránh để sự việc đi quá giới hạn, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của các nghệ sĩ, phía Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ nghi vấn trên. Mỹ nam họ Vương từ xưa tới nay vốn không thích tạo drama hay cọ nhiệt với bất kỳ ai để nổi tiếng thế nên hành động trên của anh chàng là điều các fan đã dự đoán được từ trước.