Hậu tin đồn hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác chính thức lên tiếng tiết lộ sự thật

Mới đây sau tin đồn đang hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh, Vương Nhất Bác cũng đã có động thái trả lời cho việc này.
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Tin đồn Vương Nhất Bác đang có mối quan hệ "mập mờ" với một nữ đỉnh hàng đầu Hoa ngữ, được cho là Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là tin tức nóng hổi nhất làng giải trí xứ Trung khi fan hâm mộ đều tỏ ra háo hức vì đây 2 trong số các diễn viên nổi tiếng nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, mới đây nhất nhằm tránh để sự việc đi quá giới hạn, làm ảnh hưởng tới danh tiếng của các nghệ sĩ, phía Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ nghi vấn trên. Mỹ nam họ Vương từ xưa tới nay vốn không thích tạo drama hay cọ nhiệt với bất kỳ ai để nổi tiếng thế nên hành động trên của anh chàng là điều các fan đã dự đoán được từ trước.
Kể từ sau Trần Tình Lệnh, chuyện tình cảm của anh chàng luôn là đề tài hot được lượng lớn người hâm mộ quan tâm theo dõi. Ngược dòng thời gian, trước đây netizen soi ra được vô số bằng chứng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến "phim giả tình thật", thậm chí còn có tin đồn hai người sống chung một nhà. Tuy nhiên, hai nhân vật chính trong câu chuyện lại chưa từng một lần lên tiếng giải thích cũng như phủ nhận. Hành động này đã khiến fan couple càng thêm có niềm tin và động lực để "chèo thuyền".
Bên cạnh lùm xùm tình cảm, Vương Nhất Bác thời gian này đang nhận được rất nhiều sự chú ý sau khi dự án điện ảnh Vô Danh ra rạp. Tuy nhiên, diễn xuất của anh chàng khiến nhiều fan tỏ rõ sự thất vọng khi không có sự tiến bộ khiến vai diễn của anh trở nên vô cùng nhạt nhòa.
Sắp tới đây ngoài Vô Danh đã công chiếu, Vương Nhất Bác còn hai bộ điện ảnh khác đang tồn kho, đó là Nhiệt Liệt, hợp tác cùng "vua hài" Hoàng Bột và Trường Không Chi Vương, sánh đôi với "Tam kim ảnh hậu" Châu Đông Vũ.