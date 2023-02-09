Vượt qua Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh ngang nhiên giành lấy giải thưởng nhân vật nữ có sức ảnh hưởng của năm

Sao quốc tế 09/02/2023 17:50

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong làng giải trí Cbiz.

Mới đây một số công ty giải trí lớn Trung Quốc đã phối hợp với nhau quyết định tổ chức Thịnh Điển Thường Niên “Con Đường Tương Lai”. Tại đây đã công bố danh sách phim, vai diễn trong nhiều hạng mục, thời gian đánh giá từ 1/1/2022 – 31/12/2022.

Vượt qua Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh ngang nhiên giành lấy giải thưởng nhân vật nữ có sức ảnh hưởng của năm - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Trong đó, hạng mục Nhân vật nữ có sức ảnh hưởng của năm nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Có 5 nhân vật nữ được vinh dự xuất hiện trong hạng mục này. Trong đó đáng chú ý nhất chính là sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh sau một năm 2022 đại thành công. 

Vượt qua Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh ngang nhiên giành lấy giải thưởng nhân vật nữ có sức ảnh hưởng của năm - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh xuât sắc góp mặt trong top những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất - Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận được rằng những vai diễn góp mặt trong bảng xếp hạng này đều vô cùng xứng đáng. Tuy nhiên, nhiều người lại không khỏi bất ngờ khi vai diễn Triệu Phán Nhi của Lưu Diệc Phi lại không có tên. Trở lại màn ảnh sau 16 năm với tác phẩm Mộng Hoa Lục bản thân thần tiên tỷ tỷ đã có màn thể hiện tương đối xuất sắc trên cả tuyệt vời, từ thần thái cho đến diễn tả cảm xúc đều được Lưu Diệc Phi hoàn thành một cách trơn tru nên không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối khi cô không góp mặt trong danh sách trên. 

Vượt qua Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh ngang nhiên giành lấy giải thưởng nhân vật nữ có sức ảnh hưởng của năm - Ảnh 3
Netizen tiếc cho Lưu Diệc Phi không có giải - Ảnh: Internet

Đặt lên bàn cân so sánh, nhiều khán giả cho rằng vai diễn của Lưu Diệc Phi trong năm 2022 nổi tiếng chẳng hề kém cạnh Triệu Lệ Dĩnh. Thậm chí, so với vai Lâm Diệu Diệu của Triệu Kim Mạch thì Triệu Phán Nhi ở Mộng Hoa Lục còn nổi bật hơn hẳn. 

Tuy nhiên, ngay sau đó đã có người lên tiếng phản bác. Họ cho biết bảng xếp hạng này chỉ tính những vai diễn được chiếu lên truyền hình. Tuy Mộng Hoa Lục cũng chiếu đài nhưng vì được chiếu lại nên không tính. Dẫu vậy với những gì đã thể hiện, bản thân Lưu Diệc Phi cũng không có gì phải quá buồn bởi cô đã có một năm 2022 khá thành công và đang tiếp tực thể hiện điều đó năm 2023 này. 

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