Nam diễn viên vẫn giữ được nét điển trai, khuôn mặt không có bất kỳ vết sẹo nào. Tuy nhiên, vóc dáng của tài tử Sợi dây chuyền định mệnh vẫn còn khá gầy, cánh tay phải cử động chưa thoải mái. Sau sự kiện, Lâm Chí Dĩnh có bài viết cảm ơn khán giả đã nhiệt tình ủng hộ anh trong ngày tái xuất showbiz.

Mới đây, Lâm Chí Dĩnh chính thức trở lại với giới giải trí sau hơn nửa năm vắng bóng vì tai nạn. Anh vừa tham dự sự kiện thương mại ở Đài Bắc (Đài Loan). Nam diễn viên được truyền thông và khán giả vây kín trong lần đầu xuất hiện công khai.

Sau tai nạn, Lâm Chí Dĩnh vẫn duy trì tập vật lý trị liệu để tránh tình trạng dính khớp sau phẫu thuật, phục hồi khả năng cử động cánh tay 180 độ. Tình trạng cánh tay của Lâm Chí Dĩnh hiện chỉ có thể vươn ở mức 120 độ. Anh cũng hy vọng tương lai có thể sớm trở đường đua công thức một.

Về công việc hiện tại, Lâm Chí Dĩnh trở lại với công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Anh chia sẻ nợ đối tác 3 quảng cáo vì vụ tai nạn giao thông đột ngột vào tháng 7/2022. Trong cuộc phỏng vấn vào đầu tháng 2, sao nam cho biết, cơ thể của anh đã phục hồi được 70%, không gặp bóng ma tâm lý là sợ lái xe. Anh hy vọng bản thân sớm có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với đường đua. Hiện, nam diễn viên cố gắng tăng thêm 3 kg để đạt cân nặng tiêu chuẩn 60 kg.

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là ca sĩ, diễn viên, tay đua xe nổi tiếng tại Đài Loan. Tên tuổi của anh vươn xa khắp châu Á với các tác phẩm như Thiếu Lâm tiểu tử, Bá vương học đường, Tuyệt đại song kiêu, Thiên ngoại phi thiên, Lục Tiểu Phụng: Quyết chiến tiền hậu, Thiên long bát bộ, sợi dây chuyền định mệnh... Năm 2013, anh kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lâm Chí Dĩnh còn mát tay khi kinh doanh. Nam diễn viên sở hữu đội đua xe riêng, thương hiệu thời trang, nhiều bất động sản và các công ty đầu tư vào lĩnh vực khác nhau. Hiện, tổng tài sản của Lâm Chí Dĩnh lên tới 1,5 tỷ USD.