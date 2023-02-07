Lâm Chí Dĩnh lái xe điện mà không cần tài xế hỗ trợ, liệu sẽ sớm tái xuất màn ảnh Hoa ngữ?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước hình ảnh Lâm Chí Dĩnh xuống phố gặp gỡ bạn bè mà không còn cần tài xế hỗ trợ.

Vừa qua, trang ETtoday đưa tin Lâm Chí Dĩnh được bắt gặp lái xe xuống phố gặp gỡ bạn bè mà không còn cần tài xế hỗ trợ. Đặc biệt, nam diễn viên gây chú ý khi xuất hiện với mẫu ôtô điện BMW trị giá 1,88 triệu TWD (62.500 USD). Trả lời phỏng vấn truyền thông đầu tháng 2, Lâm Chí Dĩnh chia sẻ không gặp trở ngại tâm lý với ôtô điện sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hồi năm ngoái. Anh khẳng định bản thân vẫn dành tình cảm đặc biệt và sẽ tiếp tục cầm lái các mẫu xe điện. Trong garage của nam diễn viên vẫn còn chiếc xe điện màu đen của hãng Tesla.

Về tình trạng sức khỏe hiện tại của Lâm Chí Dĩnh, cơ thể của anh đã phục hồi được 70%. Hiện, nam diễn viên cố gắng tăng thêm 3 kg để đạt cân nặng tiêu chuẩn 60 kg. Ngôi sao Sợi dây chuyền định mệnh cho biết vẫn duy trì tập vật lý trị liệu để tránh tình trạng dính khớp sau phẫu thuật, phục hồi khả năng cử động cánh tay 180 độ. Tình trạng cánh tay của Lâm Chí Dĩnh hiện chỉ có thể vươn ở mức 120 độ.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Lâm Chí Dĩnh đã quay trở lại với công việc. Anh chia sẻ còn nợ đối tác 3 quảng cáo bị hoãn vì vụ tai nạn giao thông. Tài tử Sợi dây chuyền định mệnh hy vọng tiếp sau ngành giải trí, anh có thể trở lại đường đua công thức một. Trước đó, vào ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc. Tai nạn khiến ngôi sao Tuyệt đại song kiêu bị chấn thương sọ não nhẹ, vỡ xương mặt, xương bả vai và rơi vào hôn mê, mất 3 ngày sau mới tỉnh lại. Anh đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật nối xương và phẫu thuật tái tạo xương mặt. Sau một tháng điều trị và trải qua 3 ca phẫu thuật, Lâm Chí Dĩnh được xuất viện và được theo dõi sát sao quá trình phục hồi. Anh bị hôn mê và không nhớ được những gì liên quan tới vụ tai nạn.

Từng trải qua 3 lần sinh con, bà xã Lâm Chí Dĩnh vẫn duy trì được vóc dáng 'chuẩn người mẫu' Gần đây, Lâm Chí Dĩnh và gia đình vừa có kỳ nghỉ dưỡng ở đảo Bali (Indonesia). Đồng thời, bà xã của nam diễn viên gây chú ý với diện mạo trẻ trung, vóc dáng gợi cảm và cân đối.

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