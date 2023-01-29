Từng trải qua 3 lần sinh con, bà xã Lâm Chí Dĩnh vẫn duy trì được vóc dáng 'chuẩn người mẫu'

Sao quốc tế 29/01/2023 19:35

Gần đây, Lâm Chí Dĩnh và gia đình vừa có kỳ nghỉ dưỡng ở đảo Bali (Indonesia). Đồng thời, bà xã của nam diễn viên gây chú ý với diện mạo trẻ trung, vóc dáng gợi cảm và cân đối.

Vừa qua, Lâm Chí Dĩnh và gia đình vừa có kỳ nghỉ dưỡng ở đảo Bali (Indonesia). Một trong những điều ước của nam diễn viên là khi lành bệnh sẽ đi du lịch vì đã lâu anh không được ngồi máy bay. Ngoài ra, nam diễn viên đã trở lại phòng gym. Tài tử xứ Đài chia sẻ hình ảnh tập luyện. Anh cho biết đang nỗ lực tập thể thao nâng cao sức mạnh và sức bền. Nam diễn viên hy vọng tín hiệu khả quan về sức khỏe, có thể giúp anh sớm trở lại showbiz vào tháng 2/2023.

Bên cạnh sự phục hồi sau tai nạn xe hơi của tài tử Sợi dây chuyền định mệnh, người mẫu Trần Nhược Nghi - vợ nam diễn viên - cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Trong loạt ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, Trần Nhược Nghi gây chú ý với diện mạo trẻ trung, vóc dáng gợi cảm và cân đối.

Từng trải qua 3 lần sinh con, bà xã Lâm Chí Dĩnh vẫn duy trì được vóc dáng 'chuẩn người mẫu' - Ảnh 1Từng trải qua 3 lần sinh con, bà xã Lâm Chí Dĩnh vẫn duy trì được vóc dáng 'chuẩn người mẫu' - Ảnh 2Từng trải qua 3 lần sinh con, bà xã Lâm Chí Dĩnh vẫn duy trì được vóc dáng 'chuẩn người mẫu' - Ảnh 3

Bà xã Lâm Chí Dĩnh nổi tiếng có thân hình đẹp ở showbiz Đài Loan dù đã bước sang tuổi 40 và trải qua 3 lần sinh nở. Do đó, mỗi khi mặc trang phục gợi cảm, khoe vóc dáng, cựu người mẫu lại khiến công chúng bàn tán và nhận được nhiều lời khen.

Vợ Lâm Chí Dĩnh có thân hình gợi cảm nhưng ưa chuộng phong cách thời trang kín đáo, năng động. Thỉnh thoảng, cô khoe khéo vóc dáng qua ảnh chụp mặc áo tắm. Khi được hỏi về bí quyết duy trì ngoại hình, bà xã của tài tử Đài Loan chia sẻ thường xuyên tập gym và tham gia các lớp khiêu vũ.

Từng trải qua 3 lần sinh con, bà xã Lâm Chí Dĩnh vẫn duy trì được vóc dáng 'chuẩn người mẫu' - Ảnh 4

 

Trần Nhược Nghi sinh năm 1983, xuất thân là ca sĩ và người mẫu trước khi rời showbiz. Cô từng được mệnh danh là "tiểu Lâm Chí Linh" nhờ vẻ ngoài na ná đàn chị siêu mẫu. Sau khi kết hôn với Lâm Chí Dĩnh vào năm 2009, Trần Nhược Nghi rút khỏi showbiz. Phần lớn thời gian, cô tập trung chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống.

Trần Nhược Nghi và Côn Lăng được mệnh danh là 2 người phụ nữ may mắn nhất Đài Loan khi cưới được Lâm Chí Dĩnh và Châu Kiệt Luân - ngôi sao nổi tiếng, giàu có hàng đầu showbiz và được chồng thương yêu, chiều chuộng. Thời gian qua, Trần Nhược Nghi thử sức làm blogger chia sẻ bí quyết làm đẹp trên mạng xã hội Xiaohongshu.

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Mới đây, người mẫu Trần Nhược Nghi gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh gia đình cô đi du lịch sau biến cố tai nạn hồi tháng 7

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