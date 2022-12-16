Hồi phục sau tai nạn, Lâm Chí Dĩnh mừng sinh nhật bà xã

Sao quốc tế 16/12/2022 16:30

Lâm Chí Dĩnh mới đây đã có chúc mừng tuổi mới của bà xã Trần Nhược Nghi hậu hồi phục sau chấn thương.

Mới đây, Lâm Chí Dĩnh đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức ảnh chụp lại bà xã của anh - Trương Nhược Nghi - bên một chiếc bánh sinh nhật. Có thể thấy, hai vợ chồng đã có một bữa tiệc nhỏ ấm áp mừng tuổi mới cho nữ người mẫu.

lam chi dinh 3
Lâm Chí Dĩnh mừng sinh nhật bà xã - Ảnh: Internet

"Bà xã sinh nhật vui vẻ. Năm nay là một năm cực kỳ vất vả với em. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ em đã dành cho anh. Hy vọng em lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh." - Lâm Chí Dĩnh viết trên trang cá nhân của mình.

Những lời ngọt ngào mà Lâm Chí Dĩnh chia sẻ có hàm ý nói về việc Trần Nhược Nghi đã túc trực 24/7 ở bên cạnh chăm sóc, động viên tài tử khi anh gặp tai nạn giao thông kinh hoàng vào tháng 7 vừa qua. Không những vậy, cô cũng thay mặt chồng lên tiếng về những thị phi liên quan đến sức khỏe chồng và tin đồn sai về sự việc.

lam chi dinh 2

Đầu tháng này, Lâm Chí Dĩnh đã thông báo rằng anh sẽ quay trở lại showbiz vào tháng 2/2023. Nam nghệ sĩ cho biết đây là tin vui không chỉ với anh mà cả gia đình và người hâm mộ. Tài tử người Đài khẳng định sức khỏe của anh ngày càng tiến triển tốt hơn. Trải qua đại nạn, anh càng yêu thích và trân trọng cuộc sống bình yên hơn.

Được biết, khi tình hình sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh có nhiều khởi sắc, rất đông các nhà sản xuất tại Đài Loan và cả Trung Quốc đại lục đã ngỏ ý muốn hợp tác cùng anh. Vì màn trở lại của nam nghệ sĩ dự định sẽ rất hoành tráng, đơn vị tổ chức được dự đoán sẽ chi ra không ít tiền.

lam chi dinh 1

Vào sáng ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh đã chở con trai mình trên chiếc siêu xe màu trắng Tesla để tham gia vào một cuộc đua xe tại Đào Viên. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe lại bất ngờ đâm vào cột trụ phân cách, may mắn là những người xung quanh đã cứu hai cha con nam tài tử ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi chiếc xe phát nổ. Trong khi con trai chỉ bị thương nhẹ thì Lâm Chí Dĩnh lại nguy kịch bởi nhiều chấn thương nặng khác nhau.

Ngay sau đó, Lâm Chí Dĩnh được đưa vào nhập viện và tiến hành hai cuộc phẫu thuật xương bàn tay và xương mặt. Theo bác sĩ, nam nghệ sĩ cần phải được điều trị trong thời gian dài sau khi trải qua những cuộc phẫu thuật trên để cơ thể được hồi phục tốt nhất.

Sau tai nạn giao thông kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh phải đóng 10 chiếc đinh vào tay phải

Sau tai nạn giao thông kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh phải đóng 10 chiếc đinh vào tay phải

Cánh tay phải của Lâm Chí Dĩnh bị tổn thương nghiêm trọng và phải dùng vật liệu kim loại để khôi phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Chí Dĩnh Trần Nhược Nghi sao Đài Loan sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Sau tai nạn giao thông kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh phải đóng 10 chiếc đinh vào tay phải

Sau tai nạn giao thông kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh phải đóng 10 chiếc đinh vào tay phải

Lâm Chí Dĩnh lên lịch trở lại hoạt động sau tai nạn giao thông

Lâm Chí Dĩnh lên lịch trở lại hoạt động sau tai nạn giao thông

Bộ phim kinh điển khiến Lâm Chí Dĩnh hơn một lần bị tai nạn đua xe kinh hoàng: Chạy với tốc độ 100 km/giờ, va vào vách núi

Bộ phim kinh điển khiến Lâm Chí Dĩnh hơn một lần bị tai nạn đua xe kinh hoàng: Chạy với tốc độ 100 km/giờ, va vào vách núi

Tình hình sức khỏe hiện tại của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn hồi tháng 7/2022

Tình hình sức khỏe hiện tại của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn hồi tháng 7/2022

Lâm Chí Dĩnh lần đầu lái xe kể từ tai nạn giao thông, vẻ ngoài tiều tụy thấy rõ

Lâm Chí Dĩnh lần đầu lái xe kể từ tai nạn giao thông, vẻ ngoài tiều tụy thấy rõ

Sau khi lộ diện, Lâm Chí Dĩnh lên tiếng về thông tin sắp trở lại hoạt động nghệ thuật

Sau khi lộ diện, Lâm Chí Dĩnh lên tiếng về thông tin sắp trở lại hoạt động nghệ thuật

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 38 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 50 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 38 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên