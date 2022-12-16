"Bà xã sinh nhật vui vẻ. Năm nay là một năm cực kỳ vất vả với em. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ em đã dành cho anh. Hy vọng em lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh." - Lâm Chí Dĩnh viết trên trang cá nhân của mình.

Mới đây, Lâm Chí Dĩnh đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức ảnh chụp lại bà xã của anh - Trương Nhược Nghi - bên một chiếc bánh sinh nhật. Có thể thấy, hai vợ chồng đã có một bữa tiệc nhỏ ấm áp mừng tuổi mới cho nữ người mẫu.

Những lời ngọt ngào mà Lâm Chí Dĩnh chia sẻ có hàm ý nói về việc Trần Nhược Nghi đã túc trực 24/7 ở bên cạnh chăm sóc, động viên tài tử khi anh gặp tai nạn giao thông kinh hoàng vào tháng 7 vừa qua. Không những vậy, cô cũng thay mặt chồng lên tiếng về những thị phi liên quan đến sức khỏe chồng và tin đồn sai về sự việc.

Đầu tháng này, Lâm Chí Dĩnh đã thông báo rằng anh sẽ quay trở lại showbiz vào tháng 2/2023. Nam nghệ sĩ cho biết đây là tin vui không chỉ với anh mà cả gia đình và người hâm mộ. Tài tử người Đài khẳng định sức khỏe của anh ngày càng tiến triển tốt hơn. Trải qua đại nạn, anh càng yêu thích và trân trọng cuộc sống bình yên hơn.

Được biết, khi tình hình sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh có nhiều khởi sắc, rất đông các nhà sản xuất tại Đài Loan và cả Trung Quốc đại lục đã ngỏ ý muốn hợp tác cùng anh. Vì màn trở lại của nam nghệ sĩ dự định sẽ rất hoành tráng, đơn vị tổ chức được dự đoán sẽ chi ra không ít tiền.

Vào sáng ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh đã chở con trai mình trên chiếc siêu xe màu trắng Tesla để tham gia vào một cuộc đua xe tại Đào Viên. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe lại bất ngờ đâm vào cột trụ phân cách, may mắn là những người xung quanh đã cứu hai cha con nam tài tử ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi chiếc xe phát nổ. Trong khi con trai chỉ bị thương nhẹ thì Lâm Chí Dĩnh lại nguy kịch bởi nhiều chấn thương nặng khác nhau.

Ngay sau đó, Lâm Chí Dĩnh được đưa vào nhập viện và tiến hành hai cuộc phẫu thuật xương bàn tay và xương mặt. Theo bác sĩ, nam nghệ sĩ cần phải được điều trị trong thời gian dài sau khi trải qua những cuộc phẫu thuật trên để cơ thể được hồi phục tốt nhất.