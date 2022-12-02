Lâm Chí Dĩnh lên lịch trở lại hoạt động sau tai nạn giao thông

Sao quốc tế 02/12/2022 09:49

Sau gần 5 tháng kể từ tai nạn giao thông, Lâm Chí Dĩnh đã lên lịch trở lại hoạt động showbiz.

Trang ETtoday đưa tin, mới đây Lâm Chí Dĩnh đã thông báo rằng anh sẽ quay trở lại showbiz vào tháng 2/2023. Nam nghệ sĩ cho biết đây là tin vui không chỉ với anh mà cả gia đình và người hâm mộ.

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Lâm Chí Dĩnh sẽ quay trở lại showbiz vào tháng 2/2023 - Ảnh: Internet

Vào tháng 10 vừa qua, khi tình hình sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh có nhiều khởi sắc, rất đông các nhà sản xuất tại Đài Loan và cả Trung Quốc đại lục đã ngỏ ý muốn hợp tác cùng anh. Vì màn trở lại của nam nghệ sĩ dự định sẽ rất hoành tráng, đơn vị tổ chức được dự đoán sẽ chi ra không ít tiền.

Cũng theo ETtoday, Lâm Chí Dĩnh cho biết sức khỏe của anh ngày càng tiến triển tốt hơn. Trải qua đại nạn, nam nghệ sĩ càng yêu thích và trân trọng cuộc sống bình yên hơn.

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Trước đó, vào tháng 11 vừa qua, trong hoạt động cầu phúc cho con trai mình, mẹ của Lâm Chí Dĩnh đã quyên góp 4,32 triệu TWD (3,5 tỷ đồng) cho các tổ chức từ thiện, quỹ phúc lợi cộng đồng.

Vào sáng ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh đã chở con trai mình trên chiếc siêu xe màu trắng Tesla để tham gia vào một cuộc đua xe tại Đào Viên. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chiếc xe lại bất ngờ đâm vào cột trụ phân cách, may mắn là những người xung quanh đã cứu hai cha con nam tài tử ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi chiếc xe phát nổ. Trong khi con trai chỉ bị thương nhẹ thì Lâm Chí Dĩnh lại nguy kịch bởi nhiều chấn thương nặng khác nhau.

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Ngay sau đó, Lâm Chí Dĩnh được đưa vào nhập viện và tiến hành hai cuộc phẫu thuật xương bàn tay và xương mặt. Theo bác sĩ, nam nghệ sĩ cần phải được điều trị trong thời gian dài sau khi trải qua những cuộc phẫu thuật trên để cơ thể được hồi phục tốt nhất.

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