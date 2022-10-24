Lâm Chí Dĩnh lần đầu lái xe kể từ tai nạn giao thông, vẻ ngoài tiều tụy thấy rõ

Sao quốc tế 24/10/2022 14:14

Dù đã có thể tự mình lái xe trở lại, có thể thấy tài tử Lâm chí Dĩnh vẫn còn khá tiều tụy vì di chứng mà vụ tai nạn giao thông để lại.

Trang 163 đưa tin, mới đây một đoạn video đã được lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, Lâm Chí Dĩnh đang lái chiếc Mercedes Benz, anh mặc trang phục đơn giản và thần sắc khá tươi tỉnh, thoải mái.

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Lâm Chí Dĩnh lần đầu tự lái xe sau tai nạn giao thông

Vì phải chữa trị trong thời gian dài, Lâm Chí Dĩnh đã sụt tới 10kg vì vậy ngoại hình của anh tiều tụy thấy rõ. Nhưng với động thái mới nhất này có thể thấy sức khỏe của nam diễn viên đã ổn định hơn rất nhiều.

Vài ngày trước, gia đình của Lâm Chí Dĩnh cho biết anh chưa thể tự lái xe ra ngoài. Vì vậy, đoạn clip này đã khiến cho người hâm mộ của nam tài tử thở phào nhẹ nhõm.

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Lâm Chí Dĩnh còn đưa ngón cái lên, biểu hiện vẫn ổn - Ảnh: Internet

Theo một số nguồn tin, người ngồi trên xe và quay lại đoạn clip này cho Lâm Chí Dĩnh là bà xã của anh - người mẫu Trần Nhược Nghi. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống của hai vợ chồng cô hiện tại, thi thoảng cặp đôi cùng nhau đi dạo, tắm nắng và tập các bài tập đơn giản, hỗ trợ cho việc khôi phục sức khỏe của nam tài tử.

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Cách đây không lâu, có tin đồn Lâm Chí Dĩnh đang có kế hoạch quay lại hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và cho biết sinh hoạt bình thường của mình vẫn còn nhiều cản trở, việc tái xuất là điều chưa được anh tính đến.

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"Tôi có thể đi ngân hàng, cắt tóc hay mua sắm với vợ, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tôi đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Cánh tay của tôi vẫn còn đau, phải chườm nóng và tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Tôi cũng cần cải thiện thể lực và cân nặng.

Có rất nhiều kế hoạch điều trị cần tôi phải thực hiện để lấy lại sức khỏe, trước mắt không có thời gian nghĩ đến chuyện hoạt động trở lại." - Lâm Chí Dĩnh cho biết.

Sau khi lộ diện, Lâm Chí Dĩnh lên tiếng về thông tin sắp trở lại hoạt động nghệ thuật

Sau khi lộ diện, Lâm Chí Dĩnh lên tiếng về thông tin sắp trở lại hoạt động nghệ thuật

Mới đây, Lâm Chí Dĩnh lên tiếng về thông tin anh sắp trở lại hoạt động nghệ thuật đang lan truyền trên mạng xã hội.

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