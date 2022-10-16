Lâm Chí Dĩnh chính thức lên tiếng về nghi vấn không đeo dây an toàn khi bị tai nạn

Sao quốc tế 16/10/2022 22:20

Trước nhiều câu hỏi xoay quanh về vấn đề Lâm Chí Dĩnh có thực sự tuân thủ luật an toàn giao thông trong vụ tai nạn của anh gần đây, mới đây đích thân ngôi sao này đã chính thức lên tiếng làm sáng tỏ vụ việc.

Theo một số trang thông tin của báo xứ Trung, mới đây Lâm Chí Dĩnh đã trả lời phỏng vấn về vụ tai nạn xe nghiêm trọng hồi tháng 7 khiến nam diễn viên bị thương nặng. Đáng chú ý nhất vẫn xoay quanh về chủ đề liệu anh có thật sự thắt dây an toàn trong vụ việc vừa rồi. 

"Đến nay, tôi vẫn cố nhớ lại những gì xảy ra trong vụ tai nạn nhưng không nhớ được gì. Nhưng tôi chắc chắn có cài dây an toàn vì thiết kế của xe là khi bạn không thắt dây an toàn, cảnh báo xe sẽ vang lên suốt dọc đường đi, không thể chịu nổi", Lâm Chí Dĩnh nói.

Lâm Chí Dĩnh chính thức lên tiếng về nghi vấn không đeo dây an toàn khi bị tai nạn - Ảnh 1
Nam diễn viên đang có những bước phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng - Ảnh: Zing News 

Anh chia sẻ thêm: "Tôi nhớ sau khi xảy ra tai nạn, tôi sờ tay của mình, thấy vẫn còn, sờ chân thấy không sao. Sau đó, tôi kiểm tra mặt, biết rằng mình vẫn còn sống, tôi thở phào nhẹ nhõm".

Ngay sau những câu trả lời này của thần tượng, fan của Lâm Chí Dĩnh đã phần nào tỏ ra nhẹ nhõm hơn khi trong suốt thời gian vừa qua cộng động mạng xứ Trung đã liên tục đặt ra nhiều nghi vấn về tai nạn của sao nam này và hầu hết những người này đều cho rằng anh chàng đã không thắt dây an toàn nên gương mặt mới bị thương nặng đến vậy. 

Lâm Chí Dĩnh chính thức lên tiếng về nghi vấn không đeo dây an toàn khi bị tai nạn - Ảnh 2
Chiếc xe do Lâm Chí Dĩnh và con trai gặp tai nạn - Ảnh: Zing News 

Lâm Chí Dĩnh cho biết sau 3 tháng chữa trị ở bệnh viện và được cho về nhà tĩnh dưỡng, anh đi lại bình thường. Thỉnh thoảng, nam diễn viên còn ra ngân hàng hoặc đi cắt tóc. Hiện, Lâm Chí Dĩnh đã nặng 56 kg và đang có những bước đầu phục hồi cơ thể tốt dần hơn. 

Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông tại thành phố Đào Viên ngày 22/7. Lúc đó, cảnh sát Hong Kong ghi nhận khi được người dân cứu giúp, Lâm Chí Dĩnh không thắt dây an toàn. Ngoài ra, việc nam diễn viên để con trai 6 tuổi ở ghế phụ cũng vi phạm luật giao thông.

 

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