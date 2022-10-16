Mới đây, Lâm Chí Dĩnh lộ mặt trước công chúng nhân dịp sinh nhật.

Vào ngày 15/10, Lâm Chí Dĩnh đã đăng ảnh đón sinh nhật tuổi 48 cùng vợ con trên trang cá nhân. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên lộ diện sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào tháng 7.

Cụ thể, nam diễn viên cảm ơn người thân đã trải qua ngày sinh nhật bên mình cũng là tròn 30 năm ra mắt theo đuổi con đường nghệ thuật. Đồng thời, Lâm Chí Dĩnh cũng tiết lộ điều ước ngày sinh nhật: "Không muốn để mọi người lo lắng cho tôi nữa, muốn tất cả mọi người khoẻ mạnh và vui vẻ”.

Có thể thấy trong loạt ảnh, Lâm Chí Dĩnh có sắc mặt tươi tắn, tinh thần thần vui vẻ. Đường nét khuôn mặt của tài tử Thiên long bát bộ không thay đổi nhiều so với trước đây. Anh vẫn giữ được nét điển trai sau phẫu thuật tái tạo gương mặt.

Tuy nhiên, Lâm Chí Dĩnh gây lo ngại khi xuất hiện với thân hình gầy gò, ốm yếu. Nam diễn viên sụt hơn 10 kg trong quá trình điều trị chấn thương sau tai nạn. Tài tử cho biết đang tích cực bồi bổ và tĩnh dưỡng để lấy lại cân nặng.

Trước đó, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông tại thành phố Đào Viên ngày 22/7. Lâm Chí Dĩnh trải qua ba ca phẫu thuật lớn. Ngày 23/8, anh được xuất viện, về nhà điều trị. Trong quá trình điều trị, anh được tái tạo gương mặt bằng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ in 3D trong y học.

Đến giữa tháng 9, Lâm Chí Dĩnh chia sẻ cánh tay phải yếu, không có lực. Nam diễn viên không thể cầm nắm, kể cả các vật nhẹ như lược hay máy sấy tóc. Ngôi sao xứ Đài cho biết phải tập vật lý trị liệu thời gian dài để lấy lại cơ tay và khả năng cầm nắm đồ vật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-chi-dinh-lan-dau-xuat-hien-sau-tai-nan-xe-hoi-nhan-dip-sinh-nhat-514020.html