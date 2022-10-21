Sau khi lộ diện, Lâm Chí Dĩnh lên tiếng về thông tin sắp trở lại hoạt động nghệ thuật

Sao quốc tế 21/10/2022 11:45

Mới đây, Lâm Chí Dĩnh lên tiếng về thông tin anh sắp trở lại hoạt động nghệ thuật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin, Lâm Chí Dĩnh lên tiếng về thông tin anh sắp trở lại hoạt động nghệ thuật đang lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, nam diễn viên khẳng định chưa lên kế hoạch cho việc tái xuất showbiz. Hiện tại, anh vẫn phải nỗ lực cải thiện các vấn đề sức khỏe sau tai nạn giao thông.

Các sinh hoạt đời thường của ngôi sao Thiên long bát bộ vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Lâm Chí Dĩnh chia sẻ: "Tôi có thể đi ngân hàng, cắt tóc hay mua sắm với vợ, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tôi đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Cánh tay của tôi vẫn còn đau, phải chườm nóng và tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Tôi cũng cần cải thiện thể lực và cân nặng. Có rất nhiều kế hoạch điều trị cần tôi phải thực hiện để lấy lại sức khỏe, trước mắt không có thời gian nghĩ đến chuyện hoạt động trở lại".

Sau khi lộ diện, Lâm Chí Dĩnh lên tiếng về thông tin sắp trở lại hoạt động nghệ thuật - Ảnh 1

Bên cạnh đó, việc Lâm Chí Dĩnh muốn làm nhất sau khi phục hồi chấn thương là đưa gia đình du lịch nước ngoài một thời gian. Anh muốn bù đắp cho những vất vả, khó khăn của vợ Trần Nhược Nghi trong thời gian gia đình xảy ra biến cố.

Vào ngày 15/10 vừa qua, Lâm Chí Dĩnh chia sẻ ảnh đón sinh nhật bên vợ con. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên lộ diện sau vụ tai nạn. Sắc mặt anh tươi tắn, tinh thần thần vui vẻ. Đường nét khuôn mặt không thay đổi nhiều. Đặc biệt, anh vẫn giữ được nét điển trai sau phẫu thuật tái tạo gương mặt.

Sau khi lộ diện, Lâm Chí Dĩnh lên tiếng về thông tin sắp trở lại hoạt động nghệ thuật - Ảnh 2
Sau khi lộ diện, Lâm Chí Dĩnh lên tiếng về thông tin sắp trở lại hoạt động nghệ thuật - Ảnh 3

Trước đó, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông tại thành phố Đào Viên ngày 22/7. Cụ thể, nam diễn viên đã lái chiếc Tesla Model X màu trắng và bị mất lái, sau đó va chạm với một trụ cầu và làm cả xe bốc cháy.

Theo những hình ảnh hiện trường được lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội cho thấy chiếc xe Tesla của Lâm Chí Dĩnh đã đâm thẳng vào một cột điện và cháy dữ dội phần đầu.

Vụ tai nạn khiến anh bị vỡ xương mặt, gãy xương bả vai và chấn thương sọ não nhẹ. Nam diễn viên đã phải trải qua 3 ca phẫu thuật điều trị.

Lâm Chí Dĩnh chính thức lên tiếng về nghi vấn không đeo dây an toàn khi bị tai nạn

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Trước nhiều câu hỏi xoay quanh về vấn đề Lâm Chí Dĩnh có thực sự tuân thủ luật an toàn giao thông trong vụ tai nạn của anh gần đây, mới đây đích thân ngôi sao này đã chính thức lên tiếng làm sáng tỏ vụ việc.

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