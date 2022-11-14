Tình hình sức khỏe hiện tại của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn hồi tháng 7/2022

Sao quốc tế 14/11/2022 21:44

Sau 4 tháng phẫu thuật gãy xương, Lâm Chí Dĩnh hồi phục nhanh nhờ thực hiện đúng các liệu pháp vật lý trị liệu kết hợp chế độ dinh dưỡng mà bác sĩ đưa ra.

Mới đây, ETtoday đưa tin, Lâm Chí Dĩnh đã chia sẻ ảnh đến công viên dạo chơi, ngắm hoàng hôn và đạp xe đạp. Tâm trạng của tài tử Thiên long bát bộ thoải mái và vui vẻ. Thời gian qua, anh thường xuyên đưa vợ Trần Nhược Nghi ra ngoài ngắm cảnh, tắm nắng.

Sau 4 tháng phẫu thuật gãy xương, Lâm Chí Dĩnh hồi phục nhanh nhờ thực hiện đúng các liệu pháp vật lý trị liệu kết hợp chế độ dinh dưỡng mà bác sĩ đưa ra. Việc nam diễn viên có thể lái xe đạp là tín hiệu đáng mừng cho sức khỏe của anh.

Tình hình sức khỏe hiện tại của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn hồi tháng 7/2022 - Ảnh 1

Trước đó, vào giữa tháng 9, Lâm Chí Dĩnh chia sẻ cánh tay phải yếu, không có lực. Nam diễn viên không thể cầm nắm, kể cả các vật nhẹ như lược hay máy sấy tóc. Ngôi sao xứ Đài cho biết phải tập luyện để lấy lại cơ tay và khả năng cầm nắm đồ vật.

 

Tình trạng sức khỏe khả quan của ngôi sao 48 tuổi khiến gia đình, đồng nghiệp vui mừng. Trần Nhược Nghi - vợ Lâm Chí Dĩnh - chia sẻ cảm thấy may mắn khi chồng an toàn vượt qua chấn thương từ tai nạn giao thông, sớm quay lại sinh hoạt đời thường. Anh đi ngân hàng, cắt tóc và hay mua sắm với vợ. Hiện, Lâm Chí Dĩnh đã nặng 56 kg. Anh ăn rất ngon miệng, đang dần béo lên và mặt tròn hơn.

Tình hình sức khỏe hiện tại của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn hồi tháng 7/2022 - Ảnh 2

Tuy nhiên, vì chấn thương sau tai nạn giao thông, Lâm Chí Dĩnh buộc phải tạm ngừng mọi công việc trong ngành giải trí. Dù hiện tại sức khỏe đã được cải thiện, tài tử vẫn chưa lên kế hoạch tái xuất showbiz. Anh được khuyên nên nghỉ ngơi thêm thời gian nữa. Việc anh muốn làm nhất sau khi phục hồi chấn thương là đưa gia đình du lịch nước ngoài một thời gian. Anh muốn bù đắp cho những vất vả, khó khăn của vợ Trần Nhược Nghi trong thời gian gia đình xảy ra biến cố.

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