Mới đây, người mẫu Trần Nhược Nghi gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh gia đình cô đi du lịch sau biến cố tai nạn hồi tháng 7

Vào ngày 16/1, Sina đưa tin, người mẫu Trần Nhược Nghi chia sẻ hình ảnh gia đình cô đi du lịch sau biến cố tai nạn hồi tháng 7. Trong ảnh, nhiều người nhận thấy nam diễn viên Lâm Chí Dĩnh còn gầy hơn cậu con trai cả Kimi. Cụ thể, Lâm Chí Dĩnh vẫn chưa hồi phục sức khỏe sau vụ tai nạn kinh hoàng hồi tháng 7/2022. Nam diễn viên chăm chỉ tập luyện để tay trở lại hoạt động bình thường. Theo Lâm Chí Dĩnh, điều anh muốn làm nhất sau khi phục hồi chấn thương là đưa cả gia đình du lịch nước ngoài một thời gian. Anh muốn bù đắp cho những vất vả, khó khăn của bà xã Trần Nhược Nghi trong thời gian gia đình xảy ra biến cố.

Trước đó, nam diễn viên Lâm Chí Dĩnh thông báo sẽ quay lại showbiz vào tháng 2/2023. Một nguồn tin cho hay, tài tử họ Lâm vẫn nhận được lời mời của các thương hiệu và các nhà sản xuất. Theo truyền thông xứ Đài, đơn vị tổ chức sự kiện đã tốn một khoản không nhỏ để giành được màn xuất hiện đầu tiên của Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn. Hiện, anh đang đàm phán chi tiết với ê kíp của một chương trình thực tế ở đại lục.

Ngoài ra, cuối tháng 11, mẹ Lâm Chí Dĩnh và em trai nam nghệ sĩ - Lâm Chí Hâm quyên góp 141.000 USD (hơn 3,4 tỷ đồng) cho một quỹ phúc lợi cộng đồng. Mẹ nam diễn viên cho biết muốn thông qua hoạt động từ thiện để cầu bình an cho Lâm Chí Dĩnh. Theo Sina, dù không hoạt động nghệ thuật, Lâm Chí Dĩnh vẫn có khối tài sản khổng lồ nhờ tài đầu tư kinh doanh. Theo truyền thông Đài Loan, chàng "Đoàn Dự" sở hữu nhiều công ty riêng, liên tục tấn công vào các thị trường kinh doanh mới cùng các anh em. Anh có khối tài sản lên tới hơn 1,5 tỷ USD, thuộc top những nghệ sĩ giàu nhất giới giải trí Hoa ngữ. Ngày 22/7, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc. Tai nạn khiến ngôi sao Tuyệt đại song kiêu bị chấn thương sọ não nhẹ, vỡ xương mặt, xương bả vai và rơi vào hôn mê, mất 3 ngày sau mới tỉnh lại. Anh đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật nối xương và phẫu thuật tái tạo xương mặt. Sau một tháng điều trị và trải qua 3 ca phẫu thuật, Lâm Chí Dĩnh được xuất viện và được theo dõi sát sao quá trình phục hồi. Anh bị hôn mê và không nhớ được những gì liên quan tới vụ tai nạn.

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