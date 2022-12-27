Lâm Chí Dĩnh bày tỏ nỗi nhớ nghề sau 5 tháng phục hồi sức khỏe do tai nạn giao thông

Sao quốc tế 27/12/2022 21:46

 Lâm Chí Dĩnh đã dành thời gian xem lại các tác phẩm trước đây của mình, công việc quay phim gần đây nhất của anh là một quảng cáo tự biên tự diễn.

Lâm Chí Dĩnh đã gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào ngày 22/7 và may mắn được người dân giải cứu kịp thời. Sau khi được đưa đến bệnh viện, anh đã trải qua một cuộc đại phẫu thuật và mất hơn 5 tháng để hồi phục sức khỏe.

Mới đây, Lâm Chí Dĩnh đã dành thời gian xem lại các tác phẩm trước đây của mình, công việc quay phim gần đây nhất của anh là một quảng cáo tự biên tự diễn. Trong ảnh, anh đang mặc vest ngồi ở bàn làm việc, toát lên khí chất của một vị tổng tài độc đoán. 

Nam diễn viên chia sẻ: "Nhìn những bức ảnh chụp góc nghiêng này lại bắt đầu nhớ công việc, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng hồi phục và gặp lại mọi người, phải không?"

Lâm Chí Dĩnh bày tỏ nỗi nhớ nghề sau 5 tháng phục hồi sức khỏe do tai nạn giao thông - Ảnh 1Lâm Chí Dĩnh bày tỏ nỗi nhớ nghề sau 5 tháng phục hồi sức khỏe do tai nạn giao thông - Ảnh 2

Trước đó, nhân sinh nhật 48 tuổi, diễn viên viết trên trang cá nhân: "Cảm ơn gia đình ở bên tôi. Năm nay cũng kỷ niệm 30 năm tôi vào làng giải trí, quá trình đó, bất kể xảy ra chuyện gì, tôi đều mong mang niềm vui cho mọi người. Ước nguyện ngày sinh của tôi là: Mọi người đừng lo lắng vì tôi, mọi người hãy luôn mạnh khỏe, vui vẻ nhé".

 

Lâm Chí Dĩnh bày tỏ nỗi nhớ nghề sau 5 tháng phục hồi sức khỏe do tai nạn giao thông - Ảnh 3

Chí Dĩnh đăng kèm bức ảnh cắt bánh kem cùng vợ và ba con trai. Nam diễn viên nhận hơn 7.000 bình luận, nhiều khán giả cho biết vui mừng khi anh hồi phục, bình an bên gia đình. Ảnh mới của Lâm Chí Dĩnh cũng gián tiếp phủ nhận tin đồn anh bị biến dạng gương mặt.

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