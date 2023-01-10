Lâm Chí Dĩnh tiết lộ không dám tiếp xúc quá nhiều với vợ, lý do khiến dân mạng ngỡ ngàng

Sự kiện anh kết hôn, chung sống với người phụ nữ Trần Nhược Nghi và gây nhiều tranh cãi vì sự chênh lệch về danh tiếng giữa hai người. Tuy nhiên sau nhiều năm chung sống, cặp đôi vẫn chứng minh họ sinh ra là để dành cho nhau.

Lâm Chí Dĩnh được mệnh danh là "quý ông trẻ mãi không già" của nền giải trí Trung Hoa. Anh cũng được công chúng ưu ái đặt biệt danh "Hoàng tử xứ Đài" vì những cống hiến không ngừng nghỉ ở lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh.

Thế nhưng công chúng càng ngưỡng mộ động thái từ Lâm Chí Dĩnh vì anh không chỉ tham gia nghệ thuật mà còn phụ giúp vợ chuyện gia đình. Những hình ảnh nam thần không tuổi ngồi cho con uống sữa có lẽ sẽ không còn khiến công chúng bất ngờ.

Sau khi kết hôn với Lâm Chí Dĩnh, Trần Nhược Nghi được "cưng như trứng mỏng", tận hưởng cuộc sống yên bình. Từ khi kết hôn cô nàng ít khi tham gia hoạt động nghệ thuật dù xuất thân từ một người mẫu. Đặc biệt, cô dành nhiều thời gian để chăm sóc từng li từng tí cho gia đình.

Lâm Chí Dĩnh bên vợ con. Ảnh: Internet

Mặc dù yêu thương vợ là vậy, nhưng trước mặt công chúng, Lâm Chí Dĩnh và bà xã luôn cư xử chừng mực, không thể hiện tình cảm quá đà. Cách đây không lâu, Lâm Chí Dĩnh và vợ Trần Nhược Nghi đã tham gia một chương trình thực tế. Đây cũng là lần hiếm thấy anh xuất hiện trước công chúng. Không những thế, mẹ anh còn tiết lộ anh không dám tiếp xúc quá nhiều với vợ trước ống kính, lý do là sợ fan thấy "ghê tởm".

Có vẻ như Lâm Chí Dĩnh thực sự quan tâm đến tâm lý của người hâm mộ. Tuy nhiên, một số người cho rằng anh suy nghĩ quá nhiều, con cái đã lớn và anh không còn nổi tiếng như trước. Mọi người đã chấp nhận sự thật này và hầu hết người hâm mộ có lẽ không quan tâm cho lắm.

Tháng 7/2022, Lâm Chí Dĩnh và con trai gặp tai nạn giao thông kinh hoàng. Trong quãng thời gian "Hoàng tử xứ Đài" nằm viện, Trần Nhược Nghi luôn kề bên cạnh để chăm sóc và động viên chồng.

Thời điểm hay tin tài tử bị tai nạn, cô bàng hoàng và run rẩy, sau đó thông báo cho người nhà chạy nhanh đến bệnh viện. Trần Nhược Nghi gửi gắm người thân giữ 3 người con để mình yên tâm lo cho chồng. Quãng thời gian Lâm Chí Dĩnh nằm viện, Trần Nhược Nghi vì lo lắng mà mất ăn mất ngủ.

Sau khi tình hình Lâm Chí Dĩnh ổn định hơn, cô thay mặt chồng cảm ơn mọi người đã quan tâm, động viên gia đình mình. Đồng thời, nữ diễn viên cũng bức xúc trước những thông tin thất thiệt liên quan đến ông xã: "Đọc những tin đồn trên Internet, với tư cách người vợ, người mẹ, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi xin kêu gọi công chúng đừng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng. Tôi cũng xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ chúng tôi, đó chính là sức mạnh lớn nhất để bảo vệ chúng tôi".

Chứng kiến tình nghĩa vợ chồng sâu nặng của Lâm Chí Dĩnh và vợ, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và hiểu lý do tại sao trong vô vàn mỹ nhân, Trần Nhược Nghi lại chiếm trọn trái tim của "hoàng tử xứ Đài"!