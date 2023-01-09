Giang Mỹ Nghi, Trần Sơn Thông bật khóc khi giành ngôi Thị đế, Thị hậu TVB 2022

Với màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim Nghèo học làm sang, Giang Mỹ Nghi được vinh danh là người chiến thắng ở hạng mục Thị hậu TVB năm nay. Cô vỡ òa hạnh phúc và rơi nước mắt vì quá bất ngờ, xúc động khi được Miêu Kiều Vỹ và Huỳnh Nhật Hoa xướng tên. Nữ diễn viên 51 tuổi thừa nhận cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ giành ngôi Thị hậu bởi đường đua năm nay quy tụ nhiều tên tuổi thực lực và có màn trình diễn xuất sắc trên màn ảnh.

Lễ trao giải thường niên TVB được tổ chức tối 8/1 tại Hồng Kông nhằm vinh danh những nghệ sĩ, tác phẩm ấn tượng nhất của nhà đài trong năm 2022. Không chỉ quy tụ những tên tuổi nổi bật nhất TVB hiện nay, sự kiện còn gây sốt khi có sự xuất hiện của loạt sao đình đám một thời: Đào Đại Vũ, Ngô Khải Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa, Quách Khả Doanh, Lữ Lương Vỹ, Nhậm Đạt Hoa… với vai trò khách mời trao giải.

Gây chú ý qua mẫu quảng cáo dầu gội đầu cùng tài tử Châu Nhuận Phát năm 1992, Giang Mỹ Nghi trở thành người mẫu đắt show thập niên 1990. Sau đó, cô lần lượt trở thành diễn viên trực thuộc đài ATV và TVB. Cô đóng nhiều vai phụ, từ hình ảnh dịu dàng đến dạng vai ngoa ngoắt, đồng bóng.

Bên cạnh giải Thị hậu dành cho Giang Mỹ Nghi, bộ phim Nghèo học làm sang còn gây chú ý tại lễ trao giải năm nay khi giành chiến thắng hạng mục Phim truyền hình hay nhất và giúp Đặng Trí Kiên nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Năm 2017, Giang Mỹ Nghi nhận vai nữ chính đầu tiên trong phim Tình thương của mẹ hổ. Cô thừa nhận lúc đó rất ngạo mạn, làm phật ý các biên kịch, khiến cô bị tẩy chay một thời gian ở TVB.

Ở đường đua Thị đế, Trần Sơn Thông xuất sắc vượt qua 4 đối thủ cuối cùng là Trần Triển Bằng, Mã Quốc Minh, Lâm Mẫn Thông và Châu Gia Lạc để được xướng tên.

Trần Sơn Thông nhận giải Thị đế TVB 2022. Ảnh: Internet

Tài tử 46 tuổi được đánh giá cao với màn thể hiện xuất sắc trong phim Tòa nhà Kim Tiêu 2. Anh bất ngờ xen lẫn xúc động khi được nhận giải thưởng danh giá này. Nam diễn viên bày tỏ sự biết ơn đối với lãnh đạo TVB vì đã hỗ trợ, trao cho mình những cơ hội quý giá trong nhiều năm qua để giúp anh có được thành công ở hiện tại. Đặc biệt, Trần Sơn Thông gửi lời cảm ơn “ông trùm” Tăng Chí Vỹ vì đã giúp đỡ trong lúc anh khó khăn, thất bại nhất.

Trần Sơn Thông vào showbiz năm 16 tuổi, nhờ việc gây chú ý trong cuộc thi mô phỏng tứ đại thiên vương của nhạc đàn Hong Kong. Sau đó, anh được công ty âm nhạc của thiên vương Lưu Đức Hoa ký hợp đồng ca sĩ. Nhưng vì khủng hoảng tài chính năm 1997, công ty đóng cửa, Trần Sơn Thông thất nghiệp.

Anh từng bán quần áo second-hand để mưu sinh, rồi trở thành trợ lý của một nhà thiết kế nổi tiếng, tìm đường trở lại showbiz. Sau khi vào TVB, anh đóng vai phụ trong rất nhiều phim, được khán giả nhớ mặt nhưng ít được biết tên và chỉ được nhà đài trả đồng lương ít ỏi. Nhờ gu thời trang phá cách và lối diễn đặc sắc trong phim 'Học cảnh thư kích' năm 2009, anh bắt đầu nổi tiếng. Qua tuổi 40, anh mới được lên hàng vai chính.