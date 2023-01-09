Uông Tiểu Phi tiếp tục livestream mắng mỏ vợ chồng Từ Hy Viên, đòi đưa hai con về Bắc Kinh

Sao quốc tế 09/01/2023 09:11

Cuộc đấu tố qua lại hậu ly hôn của Từ Hy Viên và chồng cũ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mới đây, trên sóng livestream Uông Tiểu Phi tiết lộ vừa lại nhận được thư từ luật sư của Từ Hy Viên. Nội dung thư có đoạn "hai đứa trẻ không thể trở lại Bắc Kinh trong kỳ nghỉ đông". Doanh nhân giải thích, vì lý do thị thực, cha mẹ anh đã không gặp cháu trong ba năm. Bản thân anh cũng không thể đến với con trong một năm vì nhiều lý do khác nhau, cả gia đình đều cảm thấy lo lắng về điều này.

Anh liên tục mắng mỏ vợ cũ, cho rằng nhà vợ cũ quá quắt, ác... Anh cũng tức giận gọi DJ Koo - chồng hiện tại của Từ Hy Viên - là tội phạm: "Đừng để tội phạm ở nhà trong nhà tôi". Cũng trong livestream, anh gọi người yêu hiện tại - người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh - là ân nhân, nói cô đã cứu đời anh.

Uông Tiểu Phi tiếp tục livestream mắng mỏ vợ chồng Từ Hy Viên, đòi đưa hai con về Bắc Kinh - Ảnh 1
Uông Tiểu Phi trên sóng livestream. Ảnh: Internet

Sau livestream của Uông Tiểu Phi, mạng xã hội lại "dậy sóng" với những bình luận sôi nổi của dân tình. Trước sự việc rể cũ mắng con gái trên sóng trực tiếp, mẹ Từ Hy Viên - bà Hoàng Xuân Mai đã lên tiếng: "Nếu thương con, sao cậu ấy không về Đài Bắc thăm chúng?".

Bà cũng chúc Uông Tiểu Phi mau kết hôn. Bà Xuân Mai cũng phủ nhận con rể mới có tiền án: "Nếu có tiền án, tiền sự, sao có thể dễ dàng tới làm việc ở Đài Loan?". Bà nói rằng sau này không trả lời những chuyện tương tự: "Tôi hy vọng cậu ấy không làm phiền tôi nữa".

Theo nguồn tin, sáng hôm sau khi tỉnh táo hơn, Uông Tiểu Phi đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Tối hôm qua, tôi có chút kích động vì nhận được hồi âm từ luật sư của họ, thế nên tôi đã nói hơi nhiều. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, hãy để bọn trẻ trở về Bắc Kinh nghỉ đông, gặp ông bà".

Uông Tiểu Phi tiếp tục livestream mắng mỏ vợ chồng Từ Hy Viên, đòi đưa hai con về Bắc Kinh - Ảnh 2
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi thuở mặn nồng. Ảnh: Internet

Từng là cặp đôi được quan tâm nhất nhì làng giải trí xứ Trung, năm 2010, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi bất ngờ thông báo kết hôn chỉ sau 4 lần gặp gỡ. Thời điểm đó, chồng của đại S là một doanh nhân bất động sản giàu nức tiếng, được mệnh danh là 1 trong "Kinh thành tứ thiếu".

Dù chuyện tình của họ vướng nhiều tranh cãi khi có người cho rằng Từ Hy Viên cướp người yêu bạn thân là An Dĩ Hiên. Tuy nhiên, người đẹp Vườn sao băng và ông xã vẫn ở bên nhau suốt 10 năm và sinh hạ được 2 người con "đủ nếp đủ tẻ".

Tuy nhiên, đến ngày 22/11/2021, truyền thông xứ trung đồng loạt đưa tin Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi chính thức ly hôn, đường ai nấy đi sau hơn 10 năm chung sống. Khi ấy, phía cặp đôi đã trả lời báo chí rằng họ chia tay trong hòa bình, sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con cái. Nhưng sau khi ly hôn, cả hai liên tục vướng ồn ào liên quan đến con chung.

 

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Từ khóa:   Từ Hy Viên Uông Tiểu Phi DJ Koo Trương Dĩnh Dĩnh chồng cũ Từ Hy Viên

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