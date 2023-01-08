Chồng cũ Từ Hy Viên sắp cưới nhân tình, lộ bằng chứng khó chối cãi?

Sao quốc tế 08/01/2023 13:34

Doanh nhân Uông Tiểu Phi được cho là đã cầu hôn bạn gái Trương Dĩnh Dĩnh, mặc cho mẹ ruột không thích "con dâu tương lai".

Vào ngày 7/1, Trương Dĩnh Dĩnh đăng tải một bức ảnh mới trên mạng xã hội. Cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên ngón áp út của người đẹp. Đây là một chiếc nhẫn mới, chưa từng được Trương Dĩnh Dĩnh đeo trước đây.

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Trương Dĩnh Dĩnh đeo nhẫn ở ngón áp út, dấy tin đồn cô đã được Uông Tiểu Phi cầu hôn. Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng người mẫu họ Trương, vì cho rằng cô sắp kết hôn với Uông Tiểu Phi.

Được biết trong quá khứ, Uông Tiểu Phi cũng từng tặng Từ Hy Viên một chiếc nhẫn có kiểu dáng tương tự, cho thấy anh có thói quen tặng những món quà giá trị giống nhau cho một nửa của mình. 

Gần đâu, Uông Tiểu Phi bị bắt gặp đưa Dĩnh Dĩnh đi mua sắm. Đôi tình nhân không đến tiệm thời trang sang trọng mà chọn một cửa hàng quần áo bình dân. 

Suốt buổi mua sắm, Trương Dĩnh Dĩnh bận rộn chọn quần áo cho Uông Tiểu Phi. Thi thoảng, cô kéo mũ, chỉnh áo cho người yêu. Sau khi giúp bạn trai lựa đồ, cô cũng tự chọn cho mình một chiếc áo "ton sur ton" với bạn trai.

Chồng cũ Từ Hy Viên sắp cưới nhân tình, lộ bằng chứng khó chối cãi? - Ảnh 2
Mối quan hệ của chồng cũ Từ Hy Viên và nhân tình hiện ổn định. Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Trương Dĩnh Dĩnh vướng tin đồn mang thai khi vòng 2 của cô lộ rõ bất thường. Tuy nhiên, khi netizens đặt câu hỏi với Trương Lan - mẹ Uông Tiểu Phi, bà tỏ ra khá bức xúc và phủ nhận tin đồn.

Theo Sinchew, mối quan hệ của Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi hiện ổn định, dù đàng gái không được "mẹ chồng tương lai" - bà Trương Lan yêu quý. Trong các livestream gần đây, bà Trương nhiều lần gọi Dĩnh Dĩnh là con rệp, con bọ, nói sẽ giẫm chết con bọ lẻn vào nhà bà. Trước mọi chỉ trích của bà Trương Lan, Dĩnh Dĩnh chỉ im lặng.

Chồng cũ Từ Hy Viên sắp cưới nhân tình, lộ bằng chứng khó chối cãi? - Ảnh 3

Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi bị đồn có quan hệ tình cảm từ khi vị doanh nhân chưa công bố ly hôn diễn viên Từ Hy Viên.

Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai của bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Anh ly hôn vợ - diễn viên Từ Hy Viên - đầu năm 2022, sự việc gây ồn ào giới giải trí Hoa ngữ suốt một năm qua.

Trương Dĩnh Dĩnh - cô gái Uông Tiểu Phi hẹn hò - là hot girl mạng xã hội, có biệt danh "nữ thần băng giá" bởi gương mặt giống diễn viên Chu Nhân. Cô kém Tiểu Phi 14 tuổi.

 

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