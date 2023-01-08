Thực hư tin đồn diễn viên Đường Yên cắt dạ dày để giữ dáng

Bà xã La Tấn vướng phải tin đồn sử dụng các biện pháp cực đoan để giữ gìn thân hình như siêu mẫu.

Mới đây, Đường Yên thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp nổi bật khi tham gia show truyền hình Nhà Trọ Của Chúng Ta. Đây cũng là lần hiếm hoi người đẹp xuất hiện trên chương trình tạp kỹ. Trong buổi trò chuyện, MC Dương Địch đã thẳng thắn hỏi Đường Yên về tin đồn liên quan đến cô: "Tôi có đọc được những tin đồn trên mạng nói rằng bạn có thể giảm cân rất nhanh, nguyên nhân bởi bạn từng cắt bỏ một nửa dạ dày".

Đường Yên đã bật cười và bày tỏ: "Tôi cũng đã thấy những bình luận như vậy, không thể tin được mọi người lại tin vào điều vô lý như thế". Kể từ khi ra mắt tới nay, Đường Yên luôn được biết tới là nữ diễn viên sở hữu vóc dáng siêu gầy. Cô cao 1m72 song chỉ nặng khoảng 45kg. Việc duy trì vóc dáng mảnh mai giúp cô dễ dàng hóa thân vào các vai diễn cổ trang, cần mặc nhiều lớp trang phục.

Theo Sohu, Đường Yên là minh tinh có khung xương nhỏ, nhờ đó, cô sở hữu thân hình như người mẫu với chiều cao 1,72 m và đôi chân dài tới 1,15 m. Chân của Đường Yên luôn được xếp vào top những đôi chân đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ. Để có được vóc dáng thon gọn như vậy, Đường Yên phải luyện tập và có chế độ ăn được kiểm soát chặt chẽ vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng, vừa không làm tăng cân. Đường Yên từng là một trong những tiểu hoa đán 8X nổi tiếng nhất Trung Quốc với nhiều bộ phim có thành tích cao như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Ba thiên kim nhà họ hạ, Hiên viên kiếm thiên chi ngân, Bên nhau trọn đời, Loạn thế giai nhân, Nữ đặc công X, Người tình kim cương, Cẩm Tú Vị Ương,... Tuy nhiên, sau khi kết hôn với tài tử La Tấn vào 10/2018, nữ diễn viên hạn chế đóng phim. Trong hai năm qua, Đường Yên chỉ có một bộ phim Yến Vân Đài lên sóng nhưng không đạt thành công. Đồng thời, người đẹp sinh năm 1983 chỉ tham gia vai phụ trong dự án truyền hình Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Tháng 9/2022, Đường Yên làm việc 3 ngày; còn tháng 10, cô có lịch hoạt động trong 2 ngày để chụp ảnh quảng cáo và tham dự sự kiện. Do Đường Yên không có nhiều hoạt động, địa vị của nữ diễn viên giảm sút so với nhóm đồng nghiệp cùng lứa như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi. Theo Sohu, việc Đường Yên tham gia show Nhà trọ của chúng ta phần nào giúp người hâm mộ của Đường Yên "giải tỏa cơn khát" được thấy thần tượng trên màn ảnh.

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