Tài tử Hong Kong Dương Minh ra tù sau thời gian chịu án phạt vì gây tai nạn giao thông

Sao quốc tế 07/01/2023 15:09

Với hành vi lái xe trong khi say rượu và gây tai nạn, Dương Minh phải ngồi tù 18 ngày, bị quản chế trong hai năm, nộp phạt 385 USD.

Ngày 7/1, truyền thông Hong Kong đưa tin nam diễn viên Dương Minh kết thúc thời gian thi hành án phạt tù cho hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ Hong Kong, chống đối người thi hành công vụ. Anh được trả tự do sớm hơn một ngày so với bản án 18 ngày được tuyên tại tòa. Dương Minh được đặc xá vì ngày ra tù trùng với cuối tuần ở Hong Kong, cơ quan chính phủ không làm việc.

On cho biết giới truyền thông có mặt từ 6h để tranh chỗ đưa tin Dương Minh ra tù. Cảnh sát vất vả giữ trật tự, phải thiết lập rào chắn ngăn tình trạng chen lấn.

Tài tử Hong Kong Dương Minh ra tù sau thời gian chịu án phạt vì gây tai nạn giao thông - Ảnh 1
Dương Minh được quản lý hộ tống rời trại giam. Ảnh: HK01

Theo HK01, Dương Minh rời trại giam lúc 9h30, đeo khẩu trang che kín mặt. Anh được quản lý hộ tống thoát khỏi vòng vây truyền thông, sau đó lên xe của bạn gái Trang Tư Minh rời đi. Trong quá trình di chuyển, nam diễn viên nhận được vô số câu hỏi từ phóng viên nhưng anh cúi đầu và giữ im lặng.

Trước đó, tòa án Hong Kong bác đơn kháng cáo của nam diễn viên Dương Minh. Thẩm phán giữ nguyên phán quyết phạt ngôi sao TVB ngồi tù 18 ngày, chịu hai năm tù treo, tước bằng lái xe hai năm và nộp phạt 385 USD cho hành vi lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn.

Sự việc xảy ra vào tháng 8/2020, Dương Minh lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn giao thông. Chiếc Mercedes-Benz do anh điều khiển bất ngờ mất lái, tông đổ biển báo giao thông và lao vào rào chắn. Tuy vụ tai nạn không gây tổn hại đến người khác nhưng Dương Minh cũng bị thương không nhẹ.

Tại hiện trường, khuôn mặt Dương Minh đỏ bừng, chân đi không vững. Anh được hai cảnh sát giao thông dìu lên xe cứu thương nhưng vẫn nhất quyết từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Phía cảnh sát nghi ngờ nam diễn viên điều khiển phương tiện giao thông khi say rượu nên đã lập hồ sơ chuyển tòa án thụ lý.

Tài tử Hong Kong Dương Minh ra tù sau thời gian chịu án phạt vì gây tai nạn giao thông - Ảnh 2

Đây không phải lần đầu tiên Dương Minh vi phạm pháp luật. Năm 2005, anh từng uống rượu lái xe và bị phạt tiền, đình chỉ lái xe một năm. Năm 2006, anh lại uống rượu và hành hung một nhân viên bảo vệ ở hộp đêm. Năm 2007, Dương Minh bị kết tội uống rượu khi lái xe, đập phá một cửa hàng tiện lợi. Quán ăn của tài tử cũng từng bị cơ quan quản lý môi trường và an toàn thực phẩm khởi tố vì không có giấy phép kinh doanh.

Tài tử Hong Kong Dương Minh ra tù sau thời gian chịu án phạt vì gây tai nạn giao thông - Ảnh 3

Dương Minh (sinh năm 1981) là diễn viên TVB thường xuyên đảm nhận các vai cảnh sát có hình tượng chính trực trên sóng truyền hình. Cuối năm 2020, anh nhận được sự chú ý đặc biệt từ truyền thông lẫn công chúng sau thành công của bộ phim Đặc cảnh sân bay.

Tuy nhiên, Dương Minh tự phá hỏng tên tuổi, danh tiếng vì thói nghiện rượu. Anh bị liệt vào "danh sách đen" của cảnh sát Hong Kong do có tiền sử say rượu và lái xe, gây rối trật tự công cộng.

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