Phạm Băng Băng khoe nhẫn 'khủng' ở ngón áp út, nghi vấn sắp lên hoa với bạn trai doanh nhân

Bạn trai của Phạm Băng Băng được cho là doanh nhân Quách Nham Phong. Anh đã ở bên động viên nữ diễn viên trong thời điểm cô bị sốc sau scandal trốn thuế.

Mới đây, hình ảnh mới của Phạm Băng Băng đã nhận nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Người đẹp khoe cận mặt với làn da trắng sáng không tì vết. Nhưng gây chú ý nhất chính là chiếc nhẫn lớn trên tay ngôi sao Võ Mị Nương. Một số cư dân mạng chỉ ra rằng, chiếc nhẫn này chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây. Điều này một lần nữa dấy lên tin đồn nữ diễn viên sắp kết hôn, hỉ sự tới gần. Tháng 6/2022, hình ảnh thân mật giữa Phạm Băng Băng và một người đàn ông được chia sẻ rộng khắp trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Theo một số nguồn tin, bạn trai mới của Phạm Băng Băng tên là Quách Nham Phong, bằng tuổi nữ diễn viên và là đối tác kinh doanh của cô.

Phạm Băng Băng lộ ảnh thân mật cùng bạn trai - doanh nhân Quách Nham Phong. Quách Nham Phong từng làm việc trong quân đội 18 năm và chuyển hướng làm kinh doanh vài năm gần đây. Anh hiện là phó chủ tịch của một tập đoàn tài chính. Phạm Băng Băng và Quách Nham Phong quen biết từ năm 2018. Tình cảm của họ được gây dựng qua mối quan hệ công việc. Quách Nham Phong đã ở bên động viên Phạm Băng Băng trong thời điểm cô bị sốc sau scandal trốn thuế. Anh cũng hộ tống nữ diễn viên tham dự sự kiện trong ngành giải trí. Tuy nhiên, họ xem nhau như người xa lạ ở nơi công cộng, không xuất hiện chung ở cùng thời điểm để tránh sự chú ý từ truyền thông và khán giả.

Quách Nham Phong hiện là quản lý cấp cao tại công ty của Phạm Băng Băng. Ngoài ra, anh còn giúp đỡ bạn gái quảng cáo, bán sản phẩm và quản lý công ty. Quách Nham Phong từng xuất hiện trong video quảng bá sản phẩm làm đẹp của Phạm Gia. Anh cho biết giúp nữ diễn viên thống lĩnh thị trường hóa mỹ phẩm xứ tỷ dân. Quách Nham Phong chia sẻ nể phục và tin vào niềm đam mê, sự cố gắng của Phạm Băng Băng. Theo Sina, gia đình Phạm Băng Băng chấp thuận mối quan hệ tình cảm giữa cô và Quách Nham Phong. Doanh nhân thân thiết với cha mẹ nữ diễn viên. Nguồn tin cho biết gia đình nữ diễn viên đánh giá cao Quách Nham Phong ở gia thế nề nếp và thành đạt. Phạm Băng Băng sinh năm 1981, là một trong những ngôi sao giải trí nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ châu Á. Trước khi bị phạt 130 triệu USD và cấm sóng vì trốn thuế vào năm 2018, cô là ngôi sao châu Á được truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm. Scandal trốn thuế ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng bốn năm qua. Trong sự nghiệp của mình, Phạm Băng Băng chỉ công khai duy nhất mối quan hệ với nam diễn viên Lý Thần. Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2015 sau khi hợp tác chung trong Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Năm 2019, cặp đôi xác nhận chia tay sau 4 năm bên nhau. Trong thời gian bên nhau, họ nhận được sự ủng hộ của fan và được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

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