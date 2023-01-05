Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo

Sao quốc tế 05/01/2023 13:41

Bà Trương Lan - mẹ ruột của Uông Tiểu Phi không mấy thiện cảm với "con dâu tương lai". Mặc cho vậy, Uông Tiểu Phi vẫn nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Hôm 4/1, doanh nhân Uông Tiểu Phi - chồng cũ diễn viên Từ Hy Viên - đưa bạn gái Trương Dĩnh Dĩnh đi mua quần áo. 

Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo - Ảnh 1
Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo - Ảnh 2
Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo - Ảnh 3
Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo - Ảnh 4
Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh xuất hiện tại một cửa hàng mua sắm.

Theo truyền thông, Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh không đến tiệm thời trang sang trọng mà chọn một cửa hàng quần áo bình dân. Doanh nhân họ Uông ăn mặc giản dị, đội mũ len, mặc áo khoác đen. Đối lập với anh, Trương Dĩnh Dĩnh mặc một chiếc áo khoác hàng hiệu màu hồng, kết hợp quần ống rộng, đeo kính bản rộng.

Suốt buổi mua sắm, Trương Dĩnh Dĩnh bận rộn chọn quần áo cho Uông Tiểu Phi. Thi thoảng, cô kéo mũ, chỉnh áo cho người yêu. Sau khi giúp bạn trai lựa đồ, cô cũng tự chọn cho mình một chiếc áo "ton sur ton" với bạn trai.

Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo - Ảnh 5

Dù gắn bó với Uông Tiểu Phi, nhưng Trương Dĩnh Dĩnh được cho là không được lòng mẹ bạn trai - bà Trương Lan. Trong lần phát sóng trực tiếp mới đây, bà Trương Lan được hỏi về tin đồn Trương Dĩnh Dĩnh - bạn gái của con trai đang mang bầu. Thái độ của bà Trương Lan bỗng thay đổi từ bình thường chuyển sang tức giận.

Mẹ Uông Tiểu Phi gọi Trương Dĩnh Dĩnh là "con rệp", nói sẽ "giẫm chết con rệp đó". Bà Trương Lan cũng từng thẳng thừng nói: "Người tử tế không ai rước 'bọ rệp' vào nhà", đồng thời tuyên bố không đời nào cho Trương Dĩnh Dĩnh bước qua cửa, làm dâu nhà họ Uông.

Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo - Ảnh 6
Mẹ ruột Uông Triệu Phi không thiện cảm với bạn gái mới của con trai. Ảnh: Internet

Trước việc bị "mẹ chồng tương lai" ghét cay ghét đắng, Trương Dĩnh Dĩnh không bình luận. Cô hiện bị đồn có thai với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Gần đây, khi livestream, cô để lộ vóc dáng lớn hơn, gương mặt tròn trịa, bụng lộ ra. Trên mạng xã hội, cô vẫn đăng ảnh nhưng hạn chế bình luận, thậm chí xóa các bình luận không ưng. Theo tờ 163, 90% bình luận trong các bức ảnh của Trương Dĩnh Dĩnh tiêu cực, đa phần thương cảm cho người mẫu vì mối tình không được thừa nhận.

Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo - Ảnh 7

Trương Dĩnh Dĩnh - cô gái Uông Tiểu Phi hẹn hò - là hot girl mạng xã hội, có biệt danh "nữ thần băng giá" bởi gương mặt giống diễn viên Chu Nhân. Cô kém Tiểu Phi 14 tuổi. Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi bị đồn có quan hệ tình cảm từ khi vị doanh nhân chưa công bố ly hôn diễn viên Từ Hy Viên. Theo nguồn tin thân cận trong làng giải trí, Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh từng ký hợp đồng tình ái và doanh nhân gốc Bắc Kinh phải chi một khoản không nhỏ cho bạn gái.

Từ Hy Viên được chồng cũ thiếu gia dùng gần 40 tỷ dàn xếp drama ly hôn?

Từ Hy Viên được chồng cũ thiếu gia dùng gần 40 tỷ dàn xếp drama ly hôn?

Ồn ào hậu ly hôn giữa nữ minh tinh "Vườn sao băng" và chồng cũ thu hút sự quan tâm từ công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Uông Tiểu Phi Trương Dĩnh Dĩnh Trương Lan bạn gái Uông Tiểu Phi Từ Hy Viên

TIN LIÊN QUAN

Từ Hy Viên được chồng cũ thiếu gia dùng gần 40 tỷ dàn xếp drama ly hôn?

Từ Hy Viên được chồng cũ thiếu gia dùng gần 40 tỷ dàn xếp drama ly hôn?

Từ Hy Viên và chồng cũ đưa nhau ra tòa, giải quyết tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn

Từ Hy Viên và chồng cũ đưa nhau ra tòa, giải quyết tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn

Từ Hy Viên và chồng mới dọn ra khỏi biệt thự triệu đô do Uông Tiểu Phi mua

Từ Hy Viên và chồng mới dọn ra khỏi biệt thự triệu đô do Uông Tiểu Phi mua

Nghi vấn chồng mới Từ Hy Viên đã có vợ con, chuẩn bị về nước sau khi chia tay 'vợ hờ'

Nghi vấn chồng mới Từ Hy Viên đã có vợ con, chuẩn bị về nước sau khi chia tay 'vợ hờ'

Cuộc hôn nhân 'địa ngục' của em gái Từ Hy Viên với chồng đại gia, 17 năm 'ngậm đắng, nuốt cay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình

Cuộc hôn nhân 'địa ngục' của em gái Từ Hy Viên với chồng đại gia, 17 năm 'ngậm đắng, nuốt cay' để giữ gìn hạnh phúc gia đình

Chồng Từ Hy Viên bị chê cười khi dùng siêu xe của Uông Tiểu Phi đi làm

Chồng Từ Hy Viên bị chê cười khi dùng siêu xe của Uông Tiểu Phi đi làm

TIN MỚI NHẤT

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Rơi máy bay quân sự, ít nhất 13 người thiệt mạng thương tâm

Video 36 phút trước
Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Sự thật đằng sau quyết định đòi dọn về nhà đẻ và hành động không ngờ tới của người bố chồng

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn, vận đỏ như son, tiền vàng chật két, giàu không lối thoát trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Màn gánh chịu bất công của hai vợ chồng trẻ và sự thật cay đắng đằng sau xích mích nhà chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng