Mặc cho mẹ ruột chì chiết, Uông Tiểu Phi đưa bạn gái mới đi mua sắm quần áo

Theo truyền thông, Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh không đến tiệm thời trang sang trọng mà chọn một cửa hàng quần áo bình dân. Doanh nhân họ Uông ăn mặc giản dị, đội mũ len, mặc áo khoác đen. Đối lập với anh, Trương Dĩnh Dĩnh mặc một chiếc áo khoác hàng hiệu màu hồng, kết hợp quần ống rộng, đeo kính bản rộng.

Dù gắn bó với Uông Tiểu Phi, nhưng Trương Dĩnh Dĩnh được cho là không được lòng mẹ bạn trai - bà Trương Lan. Trong lần phát sóng trực tiếp mới đây, bà Trương Lan được hỏi về tin đồn Trương Dĩnh Dĩnh - bạn gái của con trai đang mang bầu. Thái độ của bà Trương Lan bỗng thay đổi từ bình thường chuyển sang tức giận.

Suốt buổi mua sắm, Trương Dĩnh Dĩnh bận rộn chọn quần áo cho Uông Tiểu Phi. Thi thoảng, cô kéo mũ, chỉnh áo cho người yêu. Sau khi giúp bạn trai lựa đồ, cô cũng tự chọn cho mình một chiếc áo "ton sur ton" với bạn trai.

Mẹ Uông Tiểu Phi gọi Trương Dĩnh Dĩnh là "con rệp", nói sẽ "giẫm chết con rệp đó". Bà Trương Lan cũng từng thẳng thừng nói: "Người tử tế không ai rước 'bọ rệp' vào nhà", đồng thời tuyên bố không đời nào cho Trương Dĩnh Dĩnh bước qua cửa, làm dâu nhà họ Uông.

Mẹ ruột Uông Triệu Phi không thiện cảm với bạn gái mới của con trai. Ảnh: Internet

Trước việc bị "mẹ chồng tương lai" ghét cay ghét đắng, Trương Dĩnh Dĩnh không bình luận. Cô hiện bị đồn có thai với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Gần đây, khi livestream, cô để lộ vóc dáng lớn hơn, gương mặt tròn trịa, bụng lộ ra. Trên mạng xã hội, cô vẫn đăng ảnh nhưng hạn chế bình luận, thậm chí xóa các bình luận không ưng. Theo tờ 163, 90% bình luận trong các bức ảnh của Trương Dĩnh Dĩnh tiêu cực, đa phần thương cảm cho người mẫu vì mối tình không được thừa nhận.

Trương Dĩnh Dĩnh - cô gái Uông Tiểu Phi hẹn hò - là hot girl mạng xã hội, có biệt danh "nữ thần băng giá" bởi gương mặt giống diễn viên Chu Nhân. Cô kém Tiểu Phi 14 tuổi. Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi bị đồn có quan hệ tình cảm từ khi vị doanh nhân chưa công bố ly hôn diễn viên Từ Hy Viên. Theo nguồn tin thân cận trong làng giải trí, Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh từng ký hợp đồng tình ái và doanh nhân gốc Bắc Kinh phải chi một khoản không nhỏ cho bạn gái.