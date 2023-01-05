Angelababy lộ ảnh đi 'quẩy' cùng một nam ca sĩ, nghi vấn đã có tình mới hậu ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Tin đồn Angelababy hẹn hò với nam ca sĩ Quan Triết đang gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung.

Mới đây, một cư dân mạng tiết lộ việc tình cờ gặp Angela Baby với nam ca sĩ Quan Triết cùng đi bar. Người này cho biết thêm chỉ thấy 2 ngôi sao đi cùng nhau, không có bạn bè đi cùng, điều này dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò.

Angelababy lộ ảnh đi bar. Ảnh: Internet Cách đây không lâu, Angelababy từng tiết lộ trên truyền hình về việc sợ yêu sau khi ly hôn. Nữ diễn viên cho biết bản thân đã quen với việc một mình, càng lớn tuổi càng khó mở ra những mối quan hệ mới, có lẽ đó là lý do khiến nhiều người hiện tại lựa chọn độc thân. Chính vì vậy, việc cô lộ ảnh lên bar với Quan Triết vấp phải nhiều bình luận mỉa mai từ phía cư dân mạng. Phía người đẹp vẫn giữ im lặng sau khi tin hẹn hò bị phát tán.

Nam ca sĩ Quan Triết được cho là tình mới của Angelababy. Ảnh: Internet Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh từng là một trong những cặp sao đình đám nhất làng giải trí Hoa ngữ. Sau nhiều năm hẹn hò, cả hai về chung một nhà bằng đám cưới ngập tràn ngôn tình vào tháng 10/2015. Kể từ khi kết hôn, họ trở thành cặp vợ chồng kiểu mẫu và được săn đón nồng nhiệt trong showbiz. Bộ đôi đình đám này càng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tổ ấm nhỏ của họ đón một bé trai vào năm 2017. Tuy nhiên, đến năm 2018, hôn nhân của họ bắt đầu vướng nghi vấn lục đục. Kể từ đó, nữ diễn viên phim Cô phương bất bất tự thưởng và chồng năm lần bảy lượt vướng tin đồn ly hôn. Sau thời gian dài không xuất hiện, tương tác với nhau, đến đầu năm 2022, cặp sao thông báo "đường ai nấy đi". Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chia tay trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Ảnh: Internet Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đề ra ba điều khoản để vụ chia tay diễn ra êm đẹp, không gây thêm tổn thương cho con trai Tiểu Hải Miên là không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông. Hậu ly hôn, Angelababy chuyên tâm vào công việc nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc con trai nhỏ. Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh cũng bận rộn với lịch trình riêng. Tài tử phim Thần điêu đại hiệp được cho là đã tìm được tình yêu mới, thời gian qua, anh vướng tin đồn hẹn hò với người đẹp Diệp Kha.

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