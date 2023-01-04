Phim về chữa lành tâm hồn của Lưu Diệc Phi được khen cảnh sắc đồng quê

"Đi đến nơi có gió", phim do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính được khán giả khen cảnh sắc đồng quê đẹp, yên bình.

Là dự án truyền hình nhận được sự quan tâm của khán giả ngay từ khi công bố cặp diễn viên chính do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đảm nhận, bộ phim Đi đến nơi có gió vừa lên sóng vào tối ngày 3/1/2023. Lưu Diệc Phi vào vai Hứa Đậu Hồng, một quản lý khách sạn. Hứa Đậu Hồng làm việc cật lực, sống tiết kiệm để thực hiện mong ước mua nhà thành phố. Sau cái chết của người bạn thân, cuộc sống và công việc của cô đều rơi vào bế tắc. Để vực dậy tinh thần, Hứa Đậu Hồng đến thôn Vân Miêu tại Đại Lý nghỉ ngơi.

Theo Sina, Đi đến nơi có gió phản ánh áp lực thành công, tiền bạc của người trẻ trong xã hội hiện nay và mang tinh thần chữa lành tích cực. Tác phẩm có màu phim tươi sáng, trong trẻo và gần gũi với thiên nhiên nên mang lại cảm giác yên bình, thư giãn cho người xem. Tạo hình của diễn viên cũng tối giản với lối phối đồ đơn sắc. Theo Sohu cho biết, tác phẩm ghi hình ở Vân Nam, Trung Quốc năm 2022. Phim khai thác khung cảnh thôn dã, bình dị ở Đại Lý - điểm du lịch nổi tiếng thuộc Vân Nam.

Các nhân vật ở trong ngôi nhà mang kiến trúc truyền thống của người dân tộc địa phương. Tạo hình Tạ Chi Dao của Lý Hiện. Anh vào vai chàng trai bỏ công việc lương cao ở thành phố, về quê lập nghiệp. Ngoài công việc, áp lực của người trẻ, phim lồng ghép yếu tố văn hóa của người dân tộc thiểu số, như nghệ thuật trà đạo, làm gốm, thêu thùa... Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả khen bối cảnh, màu phim tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu. Hiện, Đi đến nơi có gió được kỳ vọng gây sốt màn ảnh Hoa ngữ vào đầu năm 2023. Tác phẩm được mong đợi nối dài thành công cho Lưu Diệc Phi ở địa hạt truyền hình sau Mộng hoa lục. Đồng thời có thể giúp Lý Hiện thoát khỏi cảnh lận đận. Sau khi đổi đời nhờ Cá mực hầm mật năm 2019, anh không có phim gây tiếng vang trên màn ảnh trong 3 năm trở lại đây.

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