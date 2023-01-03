'Ông hoàng nhạc phim Trung Quốc' Châu Thâm chạy show không ngừng nghỉ dịp cuối năm

Các đài truyền hình lớn của Trung Quốc tranh giành để có được Châu Thâm trong chương trình của nhà đài.

Mới đây truyền thông đưa tin Châu Thâm là ca sĩ bận rộn nhất trong dịp cuối năm. Anh được các đài truyền hình Trung Quốc như Giang Tô, Chiết Giang, Đông Phương, Hồ Nam tranh giành để mời tham gia đêm hội âm nhạc chào năm mới. Tối 31/12, Châu Thâm xuất hiện trên ba đài truyền hình Bắc Kinh, Giang Tô và CCTV. Bên cạnh đó, nam ca sĩ sinh năm 1992 còn có màn thể hiện ấn tượng trong chương trình Đêm đẹp nhất 2022 do kênh Bilibili tổ chức.

Mỗi lần lên sân khấu, Châu Thâm khoe chất giọng lạ phản nam cao quý hiếm, biến hóa đa dạng trong từng tiết mục. Nhờ giọng hát độc đáo, Châu Thâm thể hiện được nhiều ca khúc có quãng vực rất cao nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo, mềm mại. Châu Thâm sinh năm 1992, là nam ca sĩ nổi tiếng của đất nước tỷ dân. Giọng ca của Châu Thâm không thể lẫn với bất cứ một ai trong giới âm nhạc, muốn giọng nam có thể hát giọng nam, muốn giọng nữ có thể hát giọng nữ, thậm chí anh chàng còn có thể biến hóa linh hoạt để hát được cả giọng trẻ con.

Nhờ giọng hát độc đáo, Châu Thâm thể hiện được nhiều ca khúc có quãng vực rất cao nhưng vẫn giữ được sự trong trẻo, mềm mại. Mới nghe nam ca sĩ hát, nhiều người có thể nhầm tưởng anh là con gái. Nhận bằng xuất sắc chuyên ngành thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Lviv, Châu Thâm về nước gia nhập ngành giải trí, nhanh chóng trở thành giọng ca nổi tiếng top đầu. Anh thể hiện nhiều bản nhạc phim cho Đại Ngư Hải Đường, Đại Hộ Pháp, Đấu Phá Thương Khung, Khương Tử Nha, Cẩm tâm tựa ngọc... Châu Thâm cũng được lựa chọn là người thể hiện phiên bản tiếng Trung của ca khúc chủ đề The Shape Of Water - bộ phim giành giải Oscar 2017. Theo 163, cát-xê một lần thể hiện nhạc phim của Châu Thâm là 2 triệu NDT( hơn 310.000 USD), thuộc hàng cao nhất tại giới giải trí Hoa ngữ. Năm 2021, theo bảng xếp hạng của TME UNI, 8/10 ca khúc nhạc phim hot nhất Trung Quốc thuộc về Châu Thâm, xứng với danh hiệu "Ông hoàng nhạc phim" Trung Quốc. Ngoài ra cũng trong năm 2021, Châu Thâm được vinh danh và trao giải Nam ca sĩ Đại lục xuất sắc tại Lễ trao giải Âm nhạc thường niên TMEA 2020. Bên cạnh thành tựu về âm nhạc, Châu Thâm còn được yêu thích với tính cách hài hước khi tham gia show giải trí như Keep Running, Thanh xuân hoàn du ký. Anh được mời làm giám khảo show Sáng tạo doanh 2021.

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