Nhan sắc mỹ nhân 21 tuổi hẹn hò với thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc

Trên mạng xã hội, chuyện tình của Vương Tư Thông và Liễu Vũ An bị chế giễu trông như "chú - cháu" vì chênh lệch tuổi tác, ngoại hình. Liễu Vũ An kém Vương Tư Thông 14 tuổi, có vẻ ngoài nhỏ nhắn, ngây thơ như nữ sinh cấp 3. Nhờ tin hẹn hò Vương Tư Thông, Liễu Vũ An nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và dư luận Trung Quốc.

Ngày 2/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin Vương Tư Thông - thiếu gia nổi tiếng và giàu có bậc nhất Trung Quốc - hiện hẹn hò nữ diễn viên Liễu Vũ An . Hình ảnh Vương Tư Thông nắm tay, đưa Vũ An đi ăn tối cùng bạn bè tại nhà hàng do anh làm chủ ở Hải Nam đang lan truyền trên mạng xã hội.

Liễu Vũ An được biết đến trên mạng xã hội vào năm 17 tuổi với vai trò hot girl, người mẫu ảnh nghiệp dư. Với vẻ ngoài khả ái và trong sáng, Liễu Vũ An là gương mặt được yêu thích, xuất hiện trong nhiều bộ ảnh quảng cáo của các shop thời trang online.

Theo truyền thông Trung Quốc, Liễu Vũ An sinh năm 2002, hiện theo học ngành Diễn xuất của trường Cao đẳng Nghệ thuật Chiết Giang. Cô là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ (Tân Cương).

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ký hợp đồng quản lý với một công ty giải trí, bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất. Liễu Vũ An từng đóng vai chính trong các bộ phim như Thành phố mộng tưởng, Tôi chẳng tin anh là hoàng tử, Âm dương nhãn: Đồng hỏa công quan, Đại Đường tiểu nương tử.

Ở tuổi 21, Liễu Vũ An được trang 163 nhận xét có đường nét gương mặt tựa Lâm Duẫn, phong thái giống Thư Kỳ và pha trộn nét trẻ con, ngây thơ riêng biệt.

Theo 163, chuyện tình cảm với Vương Tư Thông có thể giúp Liễu Vũ An đổi đời. Không ít người đẹp đã nổi tiếng nhờ lọt vào mắt xanh của thiếu gia tập đoàn Vạn Đạt. Điển hình như Chương Nhược Nam được các nhà sản xuất chú ý sau khi Vương Tư Thông nhấn theo dõi trang cá nhân của cô. Hiện, Nhược Nam là tiểu hoa đán mới, có tài năng được công nhận ở showbiz Trung Quốc.

Vương Tư Thông, sinh năm 1988, là con trai duy nhất của một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm - chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt và sở hữu giá trị tài sản khoảng 14 tỷ USD. Ông Vương nằm trong danh sách 30 tỷ phú giàu có nhất Trung Quốc.

Vương Tư Thông từng được cha mẹ cho đi học tại nước ngoài trước khi về nước lập nghiệp. Anh tốt nghiệp Đại học College London (University College London) với thành tích đáng nể và thành thạo 8 thứ tiếng.

Thiếu gia giàu có này từng gây sốc khi tuyên bố sẽ không sống dựa vào khối tài sản của cha mẹ mà tự gây dựng sự nghiệp. Với khả năng kinh doanh nhạy bén và thông minh, Vương Tư Thông đầu tư vào lĩnh vực eSport, dự án giải trí và thành lập công ty riêng.

Vương Tư Thông là đại diện pháp nhân của 20 công ty. Anh từng đầu tư hơn 500 triệu USD xây khách sạn bảy sao ở Thượng Hải. Năm 2015, anh lọt vào danh sách 100 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc.

Vương Tư Thông còn được biết tới bởi những thú vui chơi ngông, tiêu tiền không tiếc tay. Tuy nhiên, năm 2019, anh bị tòa án Bắc Kinh (Trung Quốc) niêm phong tài sản, cấm chi tiêu xa xỉ do không chịu chi trả số nợ 21,4 triệu USD. Dưới sự hỗ trợ tài chính của mẹ, Vương Tư Thông thoát án phạt.

Từ sau bê bối này, Vương Tư thông sống khiêm tốn hơn. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng danh tiếng của Vương Tư Thông không thua kém bất kỳ ngôi sao nổi tiếng. Những phát ngôn của Vương Tư Thông liên quan tới giới giải trí Hoa ngữ luôn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ với công chúng.