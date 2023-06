Nhan sắc mỹ nhân 21 tuổi hẹn hò với thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc

Ngày 2/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin Vương Tư Thông - thiếu gia nổi tiếng và giàu có bậc nhất Trung Quốc - hiện hẹn hò nữ diễn viên Liễu Vũ An. Hình ảnh Vương Tư Thông nắm tay, đưa Vũ An đi ăn tối cùng bạn bè tại nhà hàng do anh làm chủ ở Hải Nam đang lan truyền trên mạng xã hội.

Vương Tư Thông hẹn hò với nữ diễn viên kém anh 14 tuổi.

Trên mạng xã hội, chuyện tình của Vương Tư Thông và Liễu Vũ An bị chế giễu trông như "chú - cháu" vì chênh lệch tuổi tác, ngoại hình. Liễu Vũ An kém Vương Tư Thông 14 tuổi, có vẻ ngoài nhỏ nhắn, ngây thơ như nữ sinh cấp 3. Nhờ tin hẹn hò Vương Tư Thông, Liễu Vũ An nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và dư luận Trung Quốc.