Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục lộ ảnh nghi vấn hẹn hò 'tra nam' Hoàng Cảnh Du, bất chấp phản đối để bảo vệ tình yêu?

Sao quốc tế 02/01/2023 07:57

Hai năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vướng tin đồn hẹn hò, cả hai không phủ nhận. Mối quan hệ mập mờ của họ được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Ngày 1/1, truyền thông Hoa ngữ đưa tin những ngày cuối năm Địch Lệ Nhiệt Ba chụp ảnh tại nhà riêng khoe vòng eo 58 cm thon gọn săn chắc. Tuy nhiên, khán giả phát hiện bức tường cô đứng chụp ảnh giống với bối cảnh của Hoàng Cảnh Du. Từ đó, tin tức hai nghệ sĩ hẹn hò lại một lần nữa được lan truyền mạnh mẽ.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục lộ ảnh nghi vấn hẹn hò 'tra nam' Hoàng Cảnh Du, bất chấp phản đối để bảo vệ tình yêu? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục lộ ảnh nghi vấn hẹn hò 'tra nam' Hoàng Cảnh Du, bất chấp phản đối để bảo vệ tình yêu? - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba "check-in" với bối cảnh giống của Hoàng Cảnh Du. Ảnh: Sina

Người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba phản đối việc cô có quan hệ tình ái với Hoàng Cảnh Du. Họ đã yêu cầu văn phòng đại diện của nữ diễn viên đứng ra đính chính, phủ nhận tin tình cảm. Tuy nhiên, nhân viên dưới trướng của Địch Lệ Nhiệt Ba không trả lời lại, còn rút khỏi nhóm trò chuyện cùng fan.

Thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du hò hẹn bắt đầu xuất hiện từ cuối năm 2019 khi giới săn tin và người hâm mộ liên tục đưa ra những bằng chứng về việc hai người là một cặp. Hai người nảy sinh tình cảm khi kết đôi trong bộ phim truyền hình tâm lý tình cảm Hạnh phúc trong tầm tay.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục lộ ảnh nghi vấn hẹn hò 'tra nam' Hoàng Cảnh Du, bất chấp phản đối để bảo vệ tình yêu? - Ảnh 3

Tháng 1/2020, khi hai diễn viên đang thực hiện những cảnh quay cho bộ phim Hạnh phúc trong tầm tay, Hoàng Cảnh Du đã bị phát hiện lên phòng xe của Địch Lệ Nhiệt Ba tâm sự tới hơn 10 giờ tối. Tiếp đó, hai người lên một chiếc xe ô tô khác để tới chung cư của nam diễn viên họ Hoàng. Trước thông tin hò hẹn, cả hai nghệ sĩ trẻ đều im lặng.

Hai diễn viên còn bị bắt gặp có những hành động, cử chỉ ngọt ngào khi cùng nhau một show ghi hình. Ngoài ra, cộng đồng mạng lại phát hiện hai người cùng đeo dây chuyền của cùng một thương hiệu và còn là sản phẩm đôi của thương hiệu này. 

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục lộ ảnh nghi vấn hẹn hò 'tra nam' Hoàng Cảnh Du, bất chấp phản đối để bảo vệ tình yêu? - Ảnh 4

Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa Địch Lệ Nhiệt Bà và Hoàng Cảnh Du lại không được lòng người hâm mộ "mỹ nhân Tân Cương". Thời gian qua, Địch Lệ Nhiệt Ba phải chịu áp lực lớn dù cả cô và Hoàng Cảnh Du đều không thừa nhận chuyện hò hẹn.

Theo truyền thông Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba đã mất đi một lượng lớn người hâm mộ chỉ vì scandal này. Thậm chí những fan ruột của Địch Lệ Nhiệt Ba còn gia nhập nhóm antifan của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục lộ ảnh nghi vấn hẹn hò 'tra nam' Hoàng Cảnh Du, bất chấp phản đối để bảo vệ tình yêu? - Ảnh 5

Nhiều khán giả không ủng hộ mỹ nhân Tân Cương hò hẹn với một nam diễn viên nhiều tai tiếng như Hoàng Cảnh Du. Bởi ai cũng biết lâu nay Hoàng Cảnh Du luôn được nhắc đến là "mỹ nam thị phi", khi anh liên tục dính phải những scandal "động trời" như bí mật kết hôn, ngoại tình, bạo hành vợ cũ... Nam diễn viên còn bị chỉ trích vì có hành động thân mật quá mức với Ngô Cẩn Ngôn như sờ tai, ôm cổ khiến cô khó chịu ra mặt.

Trong khi đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đang là cái tên "hot" đầy triển vọng tại Trung Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1992 là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Mỹ nhân Tân Cương sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp xuất sắc dù diễn xuất chưa được giới chuyên môn đánh giá quá cao. Vì quá nổi tiếng, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là gương mặt trang bìa cho nhiều tạp chí danh tiếng và đại diện cho nhiều nhãn hiệu.

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