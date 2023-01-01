'Nàng Chu Chỉ Nhược' gây sốt với ảnh mặc bikini năm 19 tuổi, được khuyên đi thi hoa hậu

Sao quốc tế 01/01/2023 17:15

Chúc Tự Đan sở hữu nhan sắc ngọt ngào, từng được hơn 15 nghìn lượt bình luận khuyên cô nên đi thi Hoa hậu Trung Quốc.

Năm 2019, Chúc Tự Đan trở nên được săn đón nồng nhiệt nhờ vai Chu Chỉ Nhược trong Tân Ỷ thiên đồ long ký. Dù đảm nhận nhân vật phản diện, nhưng người đẹp vẫn chiếm cảm tình khán giả nhờ lối diễn xuất linh động và nhan sắc rạng rỡ. Thậm chí, lúc Tân Ỷ thiên đồ long ký phát sóng, lượng fan của Chu Chỉ Nhược còn đông đảo hơn cả nữ chính Triệu Mẫn trong phim.

'Nàng Chu Chỉ Nhược' gây sốt với ảnh mặc bikini năm 19 tuổi, được khuyên đi thi hoa hậu - Ảnh 1
Tạo hình của Chúc Tự Đan khi vào vai Chu Chỉ Nhược. Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải lần đầu Chúc Tự Đan đóng dạng vai “ác nữ”. Vào năm 2017, mỹ nhân 29 tuổi từng gây chú ý lớn khi hóa thân thành Huyền Nữ đáng ghét trong Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa bản truyền hình. Qua màn thể hiện của Chúc Tự Đan, Huyền Nữ là nhân vật khiến người xem ghét cay ghét đắng. Vai diễn này cũng giúp cô trở thành một trong những gương mặt đáng nhớ nhất của tác phẩm.

'Nàng Chu Chỉ Nhược' gây sốt với ảnh mặc bikini năm 19 tuổi, được khuyên đi thi hoa hậu - Ảnh 2
Chúc Tự Đan trong phim "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa" gây ấn tượng. Ảnh: Internet

Trang Sohu từng đăng tải hình ảnh nữ diễn viên diện bikini trong cuộc thi "Miss Minna 2011". Chúc Tự Đan càng khiến dân tình bất ngờ vì cô nàng không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu vóc dáng cân đối, chuẩn mực cùng đường cong lý tưởng. Tại cuộc thi này, cô đã giành được giải Quán quân.

'Nàng Chu Chỉ Nhược' gây sốt với ảnh mặc bikini năm 19 tuổi, được khuyên đi thi hoa hậu - Ảnh 3
Chúc Tự Đan tham gia một số cuộc thi nhan sắc từ năm 19 tuổi và đạt được thứ hạng cao.

Không chỉ thế, từ năm 2011 đến năm 2014, cô còn tham gia tranh tài ở một số cuộc thi sắc đẹp nhỏ và đạt được thứ hạng cao. Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Hơn 15 nghìn lượt bình luận cho rằng, Chúc Tự Đan nên dự thi Hoa hậu Trung Quốc thay vì các cuộc thi nhan sắc tầm trung.

'Nàng Chu Chỉ Nhược' gây sốt với ảnh mặc bikini năm 19 tuổi, được khuyên đi thi hoa hậu - Ảnh 4

Trước khi gắn liền với sự nghiệp diễn xuất, ít ai biết, Chúc Tự Đan còn có năng khiếu vũ đạo và theo học múa ngay từ khi còn nhỏ. Học múa không chỉ giúp giữ gìn vóc dáng đơn thuần mà còn cải thiện cả về tư thế, làm cho thân hình trở nên thanh thoát, vẻ ngoài khí chất hơn nhờ giữ được dáng đứng thẳng, hạ vai, đẩy ngực, vươn cao cổ, cơ thể cần chuyển động nhiều, giúp các cơ được mềm mại và mở rộng, từ đó rèn luyện được sự dẻo dai và uyển chuyển của cơ thể. 

'Nàng Chu Chỉ Nhược' gây sốt với ảnh mặc bikini năm 19 tuổi, được khuyên đi thi hoa hậu - Ảnh 5

Chúc Tự Đan sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, là nghệ sĩ thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ cùng Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba... Mặc dù được nhìn nhận về tài năng và nhan sắc nhưng ba năm qua, người đẹp không có phim lên sóng để duy trì tên tuổi. Cô cũng không được công ty sắp xếp tham gia các show giải trí. Do đó, khán giả dần quên đi cái tên Chúc Tự Đan. 

Chúc Tự Đan tự nhận mình là cô gái tinh nghịch và thích nói đùa. Cô hay tụ tập với bạn bè, thích ngồi ăn ở những quán bình dân. Từ khi khởi nghiệp đến giờ, cô chưa vướng bất kỳ tin đồn tình cảm nào. "Ai đó cho rằng nghệ sĩ phải có scandal. Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi chỉ muốn cống hiến những vai diễn mới", cô nói.

 

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Từ khóa:   Chúc Tự Đan Dương Mịch Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ mỹ nhân Hoa ngữ

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