Lâm Nhiễm cho biết đã bị một thí sinh nam gạ tình bằng những lời nói, hành động thiếu đứng đắn khi cùng tham gia chương trình "Sáng tạo doanh 2019".

Ngày 31/12, truyền thông Hoa ngữ đưa tin nam thần tượng Lâm Nhiễm gây chú ý khi livestream kể chuyện từng bị quấy rối tình dục khi tham gia chương trình thực tế Sáng tạo doanh năm 2019. Anh cho biết đã bị một thí sinh nam dự thi cùng năm gạ tình bằng những lời nói và hành động thiếu đứng đắn. Việc này khiến Lâm Nhiễm sợ hãi, bị ảnh hưởng tâm lý.

"Cậu ta xem tôi như con gái, luôn miệng khen tôi đáng yêu, ngoan hiền mỗi khi gặp mặt. Người đó còn đến phòng riêng và nằm lên giường của tôi. Tôi càng phản kháng, anh ta càng lấn tới. Có lần, người đó còn kể với mọi người về giấc mơ không trong sáng với tôi", Lâm Nhiễm cho biết. Khi tham gia show thực tế "Sáng tạo doanh" năm 2019, Lâm Nhiễm cho biết anh bị một thí sinh nam quấy rối tình dục. Ảnh: Internet Lâm Nhiễm sinh năm 1999. Năm 2018, anh ra mắt ngành giải trí với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc GOLDENAGE. Sau đó, Lâm Nhiễm tham gia nhiều show thực tế tuyển chọn thần tượng để tìm kiếm cơ hội đổi đời nhưng chưa có được may mắn.

Việc phơi bày mặt tối đằng sau chương trình tuyển chọn thần tượng hàng đầu Trung Quốc của Lâm Nhiễm hiện gây bàn tán trên mạng xã hội. Tháng 9/2021, Cục Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc đã ban hành một thông báo ngăn chặn các chương trình đào tạo thần tượng - chương trình thực tế cạnh tranh mà các ngôi sao tiềm năng đối đầu với nhau, với những người chiến thắng sẽ trở thành thần tượng mới nhất của Trung Quốc - bằng cách cấm các nền tảng truyền hình và phát trực tuyến phát sóng. Những chương trình ăn khách như Sáng tạo doanh, Thanh xuân có bạn... đều bị cấm sản xuất vì tồn tại nhiều vấn đề tiêu cực, gây mất trật tự xã hội. Lệnh cấm đối với các chương trình đào tạo thần tượng là một phần trong động thái gần đây của chính phủ Trung Quốc nhằm xoa dịu các cộng đồng fan nhiệt thành và điều chỉnh ngành công nghiệp giải trí vốn ưa thích sự hào nhoáng và nổi tiếng. Cơ quan quản lý Trung Quốc còn yêu cầu các đài truyền hình không phát sóng hình ảnh những người có "thẩm mỹ bất thường", ví dụ như hình tượng đàn ông "ẻo lả", thô tục hay những ngôi sao được trả lương quá cao hoặc nghệ sĩ trình diễn có "đạo đức suy đồi". Thông báo này khiến một loạt chương trình tìm kiếm thần tượng ăn khách trên truyền hình của Trung Quốc rơi vào cảnh "sống dở chết dở" hoặc buộc phải chấn chỉnh để có thể tiếp tục hoạt động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-than-tuong-trung-quoc-bi-quay-roi-tinh-duc-trong-show-thuc-te-541640.html