Tạo hình của 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi trong phim chữa lành sắp lên sóng

Trong "Đến nơi có gió", Lưu Diệc Phi vào vai một cô gái trẻ vắt kiệt sức kiếm tiền để bám trụ ở thành phố. Tới khi sức khỏe yếu đi, cô buộc phải dừng lại và tìm phương hướng mới.

Tựa phim hiện đại Đi Đến Nơi Có Gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện chủ diễn sẽ được phát hành vào ngày 3/1/2023 tới. Đồng thời, đoàn phim đã công bố poster và trailer đầu tiên. Cặp đôi nhan sắc cao hứa hẹn sẽ mang đến chuyến hành trình "chữa lành" thật tươi mát và ấm áp. Trong phim, Lưu Diệc Phi vào vai Hồng Đậu - là quản lý khách sạn, được ví như "sư tử" trong công việc vì quyết liệt, không nể mặt ai. Hồng Đậu làm việc cật lực, sống tiết kiệm với mơ ước mua nhà ở thành phố. Tới khi sức khỏe yếu đi, gặp biến cố trong đời, cô buộc phải dừng lại, tìm phương hướng mới.

Thế là cô quyết định một mình đến thôn Vân Miêu, Đại Lý để nghỉ dưỡng nhằm giải tỏa cảm xúc tại "tiểu viện Hữu Phong" (tiểu viện có gió). Tại Đại Lý, Hứa Hồng Đậu quen biết được Tạ Chi Dao (Lý Hiện), một người từ bỏ công việc lương cao để trở về quê hương lập nghiệp. Đồng thời, Hồng Đậu đã hoàn toàn xúc động trước sự chăm chỉ, kiên trì cùng cuộc sống buồn vui lẫn lộn của người dân địa phương. Hồng Đậu và Chi Dao đã cùng nhau nhìn nhận lại quá khứ, giúp đỡ và truyền cảm hứng cho nhau. Tại "nơi có gió", họ dần ổn định lại tâm trạng, nạp lại năng lượng và một lần nữa bắt đầu hành trình cuộc sống.

Tác phẩm là phim truyền hình đề tài cuộc sống hiện thực đầu tiên của người đẹp gốc Hoa. Tạo hình của cô đa dạng theo bối cảnh, như đồng phục nhân viên khách sạn, trang phục đi chơi, váy áo phù hợp khung cảnh miền núi. Tài tử Lý Hiện đóng Tạ Chi Dao, chàng trai bỏ việc lương cao ở thành phố, về quê lập nghiệp. Tác phẩm khai thác đề tài khởi nghiệp, áp lực công việc của người trẻ, mang tinh thần chữa lành. Theo Sohu, êkíp chọn bối cảnh là hồ nước, thảo nguyên, đồng hoa hay những ngọn núi hoang sơ ở tỉnh Vân Nam, mục đích tạo cảm giác thoải mái, trong trẻo cho người xem. Quay trở lại màn ảnh nhỏ vào đầu năm 2022, Lưu Diệc Phi đã tạo ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong lòng khán giả qua vai Triệu Phán Nhi trong phim cổ trang Mộng Hoa Lục. Tác phẩm này đã nhận được đánh giá rất cao, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất màn ảnh Hoa ngữ năm 2022. Đặc biệt vào ngày 29/12/2022, Mộng Hoa Lục trở thành bộ phim cổ trang duy nhất được Viện bảo tàng quốc gia Trung Quốc lưu giữ. Cũng chính vì thế, hình tượng của "thần tiên tỷ tỷ" càng trở nên ưu tú hơn và sự kỳ vọng của khán giả đối với tác phẩm Đi Đến Nơi Có Gió càng tăng cao.

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