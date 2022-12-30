Nữ chính 'Răng khôn' Lưu Nhã Sắt phất lên như diều gặp gió sau LHP Kim Tượng

Sao quốc tế 30/12/2022 13:41

Chật vật trong showbiz 18 năm, phải nhờ đến vai nữ chính trong phim "Răng khôn" thì Lưu Nhã Sắt mới gây được tiếng vang, con đường nghệ thuật sáng sủa.

Sau 18 năm lăn lộn trong showbiz, phải đến khi tham gia phim Răng khôn thì Lưu Nhã Sắt mới được chú ý. Vào tháng 7 vừa qua, nhờ Răng khôn mà cô đã đoạt giải thưởng Kim Tượng dành cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất", sau khi chiến thắng các đối thủ nặng ký như Củng Lợi, Dương Cung Như…

Phát biểu cảm nghĩ khi lên nhận giải, nữ diễn viên 33 tuổi nói: "Điện ảnh đã cho tôi tia sáng và đưa tôi đến đây, hy vọng trong tương lai, tôi sẽ có thêm cơ hội để tiến xa hơn cùng với điện ảnh". Cô cũng bày tỏ hy vọng các đạo diễn và nhà sản xuất phim sẽ cho cô thêm cơ hội để đóng phim.

Nữ chính 'Răng khôn' Lưu Nhã Sắt phất lên như diều gặp gió sau LHP Kim Tượng - Ảnh 1

Vào thời điểm được trao giải, Lưu Nhã Sắt đang tham gia bộ phim điện ảnh đóng chung với Lưu Đức Hoa và Bành Vu Yến. Ngoài ra, cô còn đóng vai nữ chính A Tử trong bộ phim Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện phiên bản điện ảnh, do ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan sản xuất, đạo diễn kiêm đóng vai chính, sẽ ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp tới.

Cách đây 18 năm, khi còn là một nữ sinh 15 tuổi, Lưu Nhã Sắt đã tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng mang tên "Học viện ngôi sao" tại quê nhà ở tỉnh Hồ Nam. Mặc dù không biết hát, cũng không biết nhảy, nhưng Lưu Nhã Sắt lại là gương mặt rất hot và cô đã đoạt giải 3 tại cuộc thi này.

Sau cuộc thi, dù mức độ nổi tiếng chỉ trong phạm vi tỉnh Hồ Nam, nhưng lúc bấy giờ Lưu Nhã Sắt là cái tên rất ăn khách, cô đi đến đâu cũng đều có lượng khán giả hâm mộ rất đông đến ủng hộ.

Tuy nhiên, một năm sau đó, kể từ khi xuất hiện những gương mặt mới như Lý Vũ Xuân và Trương Lượng Dĩnh từ sau cuộc thi hát dành cho nữ mang tên "Super Girls" trên đài truyền hình tỉnh Hồ Nam vào năm 2005, tên tuổi của Lưu Nhã Sắt nhanh chóng bị lu mờ và chìm vào quên lãng chỉ sau một năm tỏa sáng.

Mãi đến năm 2013, Lưu Nhã Sắt bắt đầu được khán giả chú ý đến qua vai diễn Chu Tiểu Bắc trong bộ phim Gửi tuổi thanh xuân do Triệu Vy làm đạo diễn. Sau đó, cô liên tục tham gia trong nhiều bộ phim khác nhau nhưng phần lớn đều đóng vai phụ.

Nữ chính 'Răng khôn' Lưu Nhã Sắt phất lên như diều gặp gió sau LHP Kim Tượng - Ảnh 2

Trong một lần gặp mặt và trò chuyện với đạo diễn Trịnh Bảo Thoại, vị đạo diễn này phát hiện tính cách và số phận của Lưu Nhã Sắt rất phù hợp để vào vai Vương Đào, nhân vật nữ chính trong bộ phim Răng khôn, nên ông quyết định giao vai diễn này cho cô.

Trong phim, nhân vật Vương Đào là một cô gái nghèo sống lang thang từ bé, từng vào tù do vô tình gây ra sự cố ngoài ý muốn, khiến người vợ đang mang thai của Lâm Gia Đống trở thành người thực vật.

Do hận cô đến tận xương tủy nên mỗi khi gặp cô, Lâm Gia Đống đều đánh đập cô. Là một người sống dưới đáy xã hội, Vương Đào không chỉ bị tổn thương về mặt tâm hồn mà cô còn thương tích đầy mình do bị đánh đập.

Mặc dù vào vai nữ chính nhưng Lưu Nhã Sắt lại không có nhiều đất diễn bằng hai nam diễn viên chính trong phim là Lâm Gia Đống và Lý Thuần, con trai của đạo diễn nổi tiếng Lý An.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ là chính vai diễn của Lý Nhã Sắt trong Răng khôn đã mang đến cho cô giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Kim Tượng (Hồng Kông).

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