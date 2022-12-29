'Con gái' Lương Triều Vỹ 'lột xác' ngoạn mục sau 20 năm, giờ đây đã trở thành Á hậu Hong Kong

Sao quốc tế 29/12/2022 15:49

Sau 20 năm đóng vai con gái của Lương Triều Vỹ trong phim "Vô gian đạo", Lương Siêu Di hiện tại là mỹ nhân có ngoại hình xinh đẹp, được ví là bản sao Son Ye-jin.

Mới đây, phiên bản phục chế ở định dạng 4K của Vô gian đạo đã được tái trình chiếu tại Hong Kong nhân kỷ niệm 20 năm ra đời của tác phẩm điện ảnh kinh điển này. 

Trong buổi chiếu ra mắt đầu tiên phiên bản phục chế, ngoài sự có mặt của Lưu Đức Hoa và đạo diễn Lưu Vĩ Cường, còn có sự tham gia của Lương Siêu Di, diễn viên nhí năm xưa vào vai con gái cưng của Lương Triều Vỹ trong bộ phim này.

'Con gái' Lương Triều Vỹ 'lột xác' ngoạn mục sau 20 năm, giờ đây đã trở thành Á hậu Hong Kong - Ảnh 1
Lương Siêu Di tại buổi chiếu ra mắt phiên bản phục chế của bộ phim "Vô gian đạo". Ảnh: Internet

Mặc dù không gặp được "bố" do Lương Triều Vỹ bận việc không thể đến dự buổi chiếu ra mắt phiên bản phục chế, nhưng Lương Siêu Di cũng vui vẻ bày tỏ: "Hy vọng sau này sẽ có cơ hội gặp mặt".

Lương Siêu Di năm nay 26 tuổi, khi vào vai cô bé Trần Duyệt Kỳ, con gái của Lương Triều Vỹ trong bộ phim Vô gian đạo cách đây 20 năm, cô chỉ mới 6 tuổi. Mặc dù không có nhiều đất diễn trong bộ phim này, nhưng vai diễn của cô lại rất quan trọng và đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

'Con gái' Lương Triều Vỹ 'lột xác' ngoạn mục sau 20 năm, giờ đây đã trở thành Á hậu Hong Kong - Ảnh 2
Lương Siêu Di cách đây 20 năm khi vào vai con gái của Lương Triều Vỹ trong "Vô gian đạo" và hiện tại. Ảnh: Internet

Giờ đây, khi phiên bản phục chế được tái trình chiếu sau 20 năm, Lương Siêu Di được mời tham gia trong buổi chiếu ra mắt đầu tiên, nhiều người không khỏi trầm trồ khi thấy cô bé nhỏ nhắn ngày nào giờ đã trở thành một hot girl xinh đẹp, từng đoạt giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 2022 cùng với các giải thưởng phụ khác, gồm giải "Thí sinh được yêu thích nhất", "Thí sinh hùng biện hay nhất" và "Thí sinh ăn ảnh nhất". Lương Siêu Di được xem là "bản sao" của nữ diễn viên Hàn Quốc Son Ye-jin và nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả. 

'Con gái' Lương Triều Vỹ 'lột xác' ngoạn mục sau 20 năm, giờ đây đã trở thành Á hậu Hong Kong - Ảnh 3

Danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022 của Lương Siêu Di từng gây nhiều tranh cãi. Mặc dù không vướng tai tiếng về đời tư, nhưng Siêu Di lại có "điểm chết" trên cơ thể là những hình xăm. Một số người cho rằng các hình xăm trên cơ thể không phản ánh đạo đức của một người. Một số người khác lại gay gắt phản đối việc các hoa hậu, á hậu có hình xăm.

Trước những ý kiến trái chiều, Lương Siêu Di cho biết: “Hình xăm trên cơ thể tôi không phải là vô nghĩa. Năm ngoái, bạn thân của tôi đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo, nhưng tôi không thể trở về Hong Kong. Do đó, để tưởng nhớ tình bạn, tôi đã xăm hình anh lên cơ thể”. Sau khi Lương Siêu Di chia sẻ câu chuyện trên, dư luận có phần lắng xuống.

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