Kinh ngạc trước tạo hình của Dịch Dương Thiên Tỉ trong phim mới của Trương Nghệ Mưu

Sao quốc tế 29/12/2022 10:14

Khán giả đang rất trông chờ vào màn hợp tác của Dịch Dương Thiên Tỉ và đạo diễn vàng xứ Trung - Trương Nghệ Mưu.

Dịch Dương Thiên Tỉ là một diễn viên tuổi trẻ tài cao với nhiều tác phẩm gây sốt phòng vé. Nam thần sinh năm 2000 từng đóng phim đạt doanh thu 10 tỷ nhân dân tệ với hai phim điện ảnh là Kỳ tích - đứa trẻ ngốc và Cầu thủy môn. 

Hiện khán giả đang rất trông chờ bộ phim sắp ra rạp của Dịch Dương Thiên Tỉ hợp tác cùng đạo diễn vàng Trương Nghệ Mưu. Được biết, Mãn Giang Hồng của Trương Nghệ Mưu vừa ấn định ngày ra rạp vào mùng 1 tết tức ngày 22/1/2023.

Cốt truyện song nam chủ do Thẩm Đằng và Dịch Dương Thiên Tỉ đảm nhận cùng sự góp mặt của Lôi Giai Âm, Vương Giai Di, Trương Dịch và Nhạc Vân Bằng. Đáng chú ý, tạo hình của sao nam 4 chữ lập tức gây bất ngờ khi trông như một người khác, cởi bỏ hoàn toàn vẻ ngoài "em trai gen Z".

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Dịch Dương Thiên Tỉ trong phim Mãn Giang Hồng. 

Dịch Dương Thiên Tỉ trong vai Tôn Vận đã gây bất ngờ lớn khi xuất hiện trong hình tượng một võ tướng uy dũng, khí chất hiên ngang đúng chuẩn một binh sĩ luôn sẵn sàng xông pha chiến trường. Gương mặt lạnh với làn da rám nắng, bộ râu đặc trưng của những nam nhân túc trực nơi chinh chiến không có thời gian để chăm chút bản thân, trên người là bộ giáp oai vệ,... tổng thể đã khiến khán giả phải ngạc nhiên trước sự "lột xác" hoàn toàn của sao nam sinh năm 2000.

Mãn Giang Hồng là dự án cổ trang điện ảnh được chỉ đạo bởi Trương Nghệ Mưu, một trong những đạo diễn tài năng của màn ảnh rộng Trung Quốc. Nội dung chính chủ yếu kể về một nhóm nghĩa sĩ hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác trong giai đoạn thời Nam Tống. 

Lấy bối cảnh năm Thiệu Hưng nhà Nam Tống, 4 năm sau khi Nhạc Phi qua đời, Tần Cối (Lôi Giai Âm) đưa binh đến đàm phán với nước Kim. Trước đêm đàm phán, sứ giả nước Kim lại chết trên địa phận của tể tướng và bức mật thư cũng không cánh mà bay. Tình cờ, một tiểu binh sĩ và phó thống lĩnh của một đội quân tự phát đã bị cuốn vào âm mưu to lớn này. Tể tướng Tần Cối đã ra lệnh cho cả hai phải tìm ra hung thủ trong vòng một canh giờ, nhưng sự việc nào có đơn giản như vậy...

Bất chấp nguy hiểm trùng trùng, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc để dấn thân vào điều tra ngọn nguồn. Sự thật phía sau vụ án dường như đang che giấu một âm mưu kinh thiên động địa. Trong thế cục rối như tơ vò, lòng người khó đoán, sống chết khó lường, tình thế thay đổi một sớm một chiều, các bên thế lực đều đang ngấm ngầm bắt đầu hành động.

Kinh ngạc trước tạo hình của Dịch Dương Thiên Tỉ trong phim mới của Trương Nghệ Mưu - Ảnh 2

Dịch Dương Thiên Tỉ sinh năm 2000, là ngôi sao trẻ sở hữu lượng fan đông đảo, được ngợi ca là báu vật của showbiz Trung Quốc. Ngôi sao thế hệ 10X được truyền thông Hoa ngữ ngợi ca là "ông hoàng phòng vé trẻ nhất Trung Quốc" và ngôi sao trẻ có đời tư trong sạch. 

Tuy nhiên vào tháng 7/2022, Dịch Dương Thiên Tỉ dính nghi vấn được ưu ái đặc biệt trong kỳ thi vào biên chế của Nhà hát kịch Trung Quốc. Ngoài ra, nam thần tượng còn bị đào phốt nghi vấn gian lận thi cử từ năm 2015. Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó khẳng định bản thân không hề “đi cửa sau” và hoàn toàn tuân thủ theo thông báo, yêu cầu khi thi vào biên chế của Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc. Tuy nhiên chia sẻ của Dịch Dương Thiên Tỉ không làm dịu được sự phẫn nộ từ dư luận. 

Mọi chuyện hiện tại đã dần lắng xuống, sao nam lưu lượng vẫn không ngừng phát triển bản thân và chứng minh thực lực bằng những tác phẩm điện ảnh chất lượng, giành không ít đề cử và giải thưởng danh giá.

 

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Từ khóa:   Dịch Dương Thiên Tỉ Trương Nghệ Mưu Thẩm Đằng Mãn Giang Hồng sao Hoa ngữ

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