Nhìn lại 4 scandal 'rúng động' showbiz Hoa ngữ năm 2022: Bản án của Ngô Diệc Phàm đứng top 1

Mặc dù scandal của Ngô Diệc Phàm đã bị phanh phui vào đầu năm 2021 với các phi vụ tuyển chọn "thê thiếp", tụ tập đám đông để làm việc bất chính và bị cáo buộc cưỡng hiếp các cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên… nhưng đến năm 2022 tòa mới buộc tội cựu thành viên EXO hiếp dâm và một số tội danh liên quan đến tình dục khác với 13 năm tù giam và bị trục xuất sau khi mãn hạn tù.

Làng giải trí Hoa ngữ 2022 phải nói là "xui toàn tập" với những scandal gây chấn động của giới nghệ sĩ. Từ gian lận trốn thuế, bạo lực gia đình, hành hung người tình cho đến mua bán dâm, hiếp dâm... đều có đủ.

Đồng thời, Ngô Diệc Phàm cũng bị phạt 600 triệu NDT (hơn 2.000 tỉ) vì tội trốn thuế cùng các hợp đồng âm dương.

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Bắc Kinh, từ tháng 11 - tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm lợi dụng 3 người phụ nữ say xỉn không thể phản kháng để cưỡng bức họ quan hệ tình dục tại nhà riêng. Để đảm bảo quyền riêng tư của người bị hại, vụ án được xét xử kín và chỉ công khai kết quả ở cuối phiên tòa.

Lý Dịch Phong

Nghiêm trọng nhất trong năm 2022 là scandal gây chấn động của Lý Dịch Phong. Nam diễn viên bị Cảnh sát Bắc Kinh nhiều lần bắt tạm giam về hành vi mua dâm bất hợp pháp.

Ngôi sao 8X bị tung hàng loạt hình ảnh và thông tin nhạy cảm khiến hình tượng sụp đổ một cách nhanh chóng. Ngay lập tức, các thương hiệu hợp tác với nam diễn viên, lễ trao giải… đều xoá tên và hình ảnh của Lý Dịch Phong khỏi nền tảng của mình.

Ngoài mất danh tiếng, anh bị buộc đền bù thiệt hại kinh tế cho các đối tác bị mình làm ảnh hưởng. Số tiền đền bù ước tính lên đến 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng). Dù không thông báo cụ thể, Cục điện ảnh và phát thanh truyền hình Trung Quốc ra lệnh "cấm sóng" vĩnh viễn đối với nam diễn viên. Anh bị buộc phải rời khỏi ngành giải trí và không có các hoạt động nào liên quan đến showbiz, bắt đầu từ tháng 10. Công ty của tài tử có trụ sở tại Bắc Kinh cũng đã giải thể nhân viên và trả mặt bằng.

Đặng Luân

Vào tháng 3/2022, làng giải trí xứ Trung rúng động trước thông tin nam diễn viên Đặng Luân trốn thuế. Số tiền trốn thuế cộng thêm tiền phạt, tổng cộng Đặng Luân phải nộp phạt 106 triệu nhân dân tệ (hơn 359 tỉ đồng).

Sau khi sự việc bị phanh phui, Đặng Luân cũng đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, khắc phục hậu quả nhưng vẫn không thể thay đổi số phận của mình khi tất cả tài khoản Weibo, Chaohua, Douyin của Đặng Luân, cùng với tài khoản Weibo văn phòng làm việc của anh đều "bay màu".

Do vi phạm pháp luật, Đặng Luân bị xóa tên khỏi loạt tác phẩm đưa anh tới đỉnh cao danh tiếng như Hương mật tựa khói sương, Nghìn lẻ một đêm, Bởi vì được gặp em, Người bạn thật sự của tôi... 17 nhãn hàng hủy hợp đồng quảng cáo với nam diễn viên. Anh bị cấm sóng vô thời hạn, phải dừng hoạt động nghệ thuật.

Theo Sina, sự nghiệp của Đặng Luân bị sụp đổ chỉ trong vài giờ. Nguồn tin từ ngành giải trí chia sẻ với Sohu, nam diễn viên ước tính thiệt hại hơn 300 triệu NDT (47,2 triệu USD). Số tiền đền bù cho đối tác lớn từng khiến Đặng Luân chật vật xoay xở.

Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi

Không vi phạm pháp luật, song màn đấu tố giữa Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi xứng đáng là một trong những vụ lùm xùm đáng chú ý nhất năm 2022.

Sáng 21/11, truyền thông Đài Loan đưa tin Từ Hy Viên khởi kiện chồng cũ Uông Tiểu Phi vì không chấp hành thỏa thuận ly hôn. Nữ diễn viên đã nộp đơn lên Tòa án quận Đài Bắc để thi hành án. Theo đó, Uông Tiểu Phi không hề đưa trợ cấp ly hôn như đã thỏa thuận kể từ tháng 3, số tiền lên tới 5 triệu Đài tệ (gần 4 tỷ đồng).

Người đẹp Vườn Sao Băng đã xin lệnh cưỡng chế từ toàn án và được chấp nhận, do đó tòa phán quyết tài sản của Uông Tiểu Phi tại Đài Loan sẽ bị niêm phong.

Trước đó, vào cuối năm 2021, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi hoàn tất thủ tục ly hôn sau 10 năm chung sống. 2 người con được Từ Hy Viên chịu trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc.

Đến tháng 3/2022, nữ diễn viên thông báo tái hôn với ông xã người Hàn DJ Koo. Từ đó, Uông Tiểu Phi đã vi phạm thỏa thuận ly hôn và ngừng trả chi phí sinh hoạt cho các con.

Ngay lập tức, doanh nhân họ Uông phản pháo việc vợ cũ dùng tiền của anh để tiêu xài, ở trong ngôi nhà do anh trả phí, ngay cả chiếc đệm đang nằm cũng do anh mua.

Màn "chia tay trả đệm" của Từ Hy Viên trở thành trò cười cho cư dân mạng. Cả hai khẩu chiến trên mạng suốt một thời gian dài khiến ai ai cũng bày tỏ ngán ngẩm.