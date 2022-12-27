Nữ sinh 20 tuổi trở thành nàng thơ mới của đạo diễn Trương Nghệ Mưu

Sao quốc tế 27/12/2022 15:45

Cô gái 20 tuổi Vương Giai Di đóng "Mãn giang hồng" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, bộ phim ra rạp mùng một Tết âm lịch.

Ngày 27/12, truyền thông Hoa ngữ đưa tin đoàn phim Mãn giang hồng giới thiệu trailer đầu tiên đồng thời công bố dàn diễn viên gồm các tài tử Thẩm Đằng, Dịch Dương Thiên Tỉ, Trương Nghị, Lôi Giai Âm và nữ diễn viên Vương Giai Di - gương mặt mới được Trương Nghệ Mưu phát hiện. Qua trailer, nhiều người nhận xét biểu cảm và tạo hình của Giai Di ấn tượng, làm họ nhớ từ giây đầu tiên.

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Vương Giai Di trong phim và ngoài đời. Ảnh: Sina

Thông tin về Vương Giai Di được nhiều khán giả tìm kiếm, các fan tò mò cô có phải là "Mưu nữ lang" (người được Trương Nghệ Mưu chọn đóng nhiều phim) tiếp theo. Người đẹp hiện là sinh viên Học viện Hý kịch trung ương (Bắc Kinh, Trung Quốc). Năm 2020, cô xếp thứ 29 trong danh sách thí sinh cao điểm nhất đỗ vào trường. Vương Giai Di học cùng lớp Triệu Kim Mạch - tiểu hoa đán được chú ý với Lưu lạc địa cầu, Thiếu niên phái, Tiểu biệt ly...

Ở tác phẩm đầu tay, Vương Giai Di vào vai cô gái thời Nam Tống bị cuốn vào vụ án kỳ bí liên quan các thế lực trong triều đình. Phim ghi hình hồi tháng 6, hoàn thành trong hai tháng, ấn định ra rạp vào 22/1/2023 (mùng một Tết âm lịch).

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Đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc - Trương Nghệ Mưu. Ảnh: Internet

Trương Nghệ Mưu sinh năm 1950 tại thành phố Tây An, Trung quốc, là một đạo diễn tài ba với đầy đủ các thể loại phim từ hài kịch, bi kịch đến võ thuật. Ông được mệnh danh là “Người làm rạng danhngười gầy dựng nên tên tuổi cho nhiều ngôi sao Hoa Ngữ nổi tiếng như Củng Lợi, Chương Tử Di, Đổng Khiết, Chu Đông Vũ, Nghệ Ni...

Trong một lần trò chuyện với giới truyền thông, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã đưa ra tiêu chuẩn để ông chọn lựa diễn viên. Vị đạo diễn tài năng này nhấn mạnh, việc phẫu thuật thẩm mỹ khiến biểu cảm của nghệ sĩ bị ảnh hưởng và đó là lý do khiến ông nói "không" với những nữ diễn viên từng trải qua "dao kéo" khi lựa chọn diễn viên cho các bộ phim của mình. 

Những nghệ sĩ lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đều có vẻ đẹp và khí chất riêng như Củng Lợi, Chương Tử Di, Nghê Ni, Đổng Khiết. Gần đây, những cái tên trẻ được đạo diễn tài năng này ưu ái có Châu Đông Vũ, Lưu Hạo Tồn... Điểm chung của họ đều là không "ngại" xuất hiện với gương mặt không trang điểm trên màn ảnh. 

"Yêu cầu của tôi với nghệ sĩ là phải biết nỗ lực, hai mắt phải to tròn, trong sáng, biết nói, hình ảnh phải sạch, không dính vào các scandal về lối sống, tư tưởng", đây cũng là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn gương mặt cộng tác của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. 

Đạo diễn của Đèn lồng đỏ treo cao không ưu ái đặc biệt với những nghệ sĩ trẻ thần tượng có lượng fan đông đảo hay ngoại hình hoàn hảo. Ông luôn muốn kiếm tìm những gương mặt mới, thực sự đam mê và có khả năng về diễn xuất.

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Từ khóa:   Trương Nghệ Mưu Vương Giai Di Củng Lợi Chương Tử Di sao Hoa ngữ

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