Diễn viên khắc khổ nhất Hong Kong và chuyện tình 30 năm đẹp như cổ tích cùng người vợ tào khang

Ở tuổi xế chiều, Xa Bảo La làm nhiều nghề để kiếm sống. Trong những ngày đau khổ nhất của cuộc đời, ông may mắn có vợ ở bên bầu bạn, không chê hoàn cảnh của ông.

Mới đây, truyền thông đưa tin hoàn cảnh khó khăn của nam diễn viên Xa Bảo La nhận được sự quan tâm từ công chúng. Gần đây, ông tham gia show truyền hình Lớp học vô hạn siêu việt để tìm kiếm việc làm trong ngành giải trí ở ngưỡng tuổi xế chiều. Xa Bảo La đã bỏ công việc bảo vệ ở Hong Kong để sang Trung Quốc Đại lục ghi hình. Việc không được bất kỳ ban giám khảo nào lựa chọn khiến ngôi sao Lộc đỉnh ký 1998 rời show chỉ sau 3 ngày.

Chia sẻ với On, Xa Bảo La cho biết không buồn vì bị loại sớm. Ông được trả cát-xê 14.000 USD khi tham gia Lớp học vô hạn siêu việt. Đây là số tiền nhiều nhất ông kiếm được trong nhiều năm qua. Nam diễn viên dự định dùng số tiền này để chăm lo cho vợ và 3 cháu. Nam diễn viên chia sẻ may mắn giữ được công việc bảo vệ sau khi kế hoạch trở lại ngành giải trí thất bại. Đối với Xa Bảo La, đây là công việc giúp ông có thu nhập ổn định. Việc đóng phim hay quay show hiện tại chỉ như làm thêm. Những năm qua, hiếm nhà sản xuất nào mặn mà với Xa Bảo La do tuổi tác ông đã cao.

Nam tài tử cho biết vì chuyến công tác, ông và vợ - Inday - hiếm hoi xa nhau. Nghệ sĩ mong kiếm được nhiều tiền hơn để tổ chức hôn lễ bù cho vợ, mua cho bà chiếc nhẫn kim cương. Hai người chung sống 30 năm, có một con trai, Inday người Philippines, sang Hong Kong làm nghề giúp việc. Nam diễn viên nói Inday cùng ông nếm trải những ngày đau khổ nhất cuộc đời. Nhờ có vợ ở bên bầu bạn, động viên, ông cảm thấy được sưởi ấm. Đầu thập niên 2000, sau khi hết hợp đồng với đài TVB, Xa Bảo La thất nghiệp, từng trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội để sống qua ngày. Vài năm sau, cháu ngoại 5 tuổi của Xa Bảo La (ông có con gái với vợ cũ) qua đời vì tai nạn giao thông, khiến diễn viên càng khổ tâm. Năm 2012, mẹ Xa Bảo La qua đời, ông không có tiền lo hậu sự cho bà. Bị đẩy vào đường cùng, ông gọi điện cho Tăng Tỉnh Minh, bấy giờ là nhân viên của TVB. Tăng Tỉnh Minh gửi một khoản tiền giúp Xa Bảo La. Một người giấu tên ở nhà đài còn nhờ Tỉnh Minh đưa cho Xa Bảo La 30.000 HKD (90 triệu đồng). Tình nghĩa của những cộng sự cũ làm diễn viên cảm động, biết ơn đến bây giờ. Xa Bảo La là nghệ sĩ có ngoại hình và cuộc sống khắc khổ nhất showbiz Hong Kong. Ông thường được giao vai diễn quái nhân, phản diện trong các bộ phim truyền hình Hong Kong như: Lộc đỉnh ký (1998), Bích huyết kiếm (2000), Ỷ Thiên Đồ Long ký (2001), Cỗ máy thời gian, Xẩm xử quan... Vai diễn đáng nhớ nhất của ông là vai Đầu Đà trong Lộc đỉnh ký. Tuy nhiên, nghề diễn viên phụ với mức lương 2.000 HKD (250 USD) không đủ để Xa Bảo La nuôi sống gia đình. Vì vậy, ông phải làm tạp vụ trong bệnh viện, công nhân xây dựng, bảo vệ, phu khuân vác để kiếm thêm thu nhập.

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